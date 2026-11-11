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Penulis: Ryandi Zahdomo
Rabu, 11 November 2026 | 16.51 WIB

Kebakaran Ludeskan 5 Rumah di Duren Sawit Jaktim, Warga Panik Selamatkan Diri

Lima rumah semi permanen di Duren Sawit, Jakarta Timur, ludes terbakar akibat korsleting listrik. (Istimewa) - Image

Lima rumah semi permanen di Duren Sawit, Jakarta Timur, ludes terbakar akibat korsleting listrik. (Istimewa)

JawaPos.com - Sedikitnya lima bangunan rumah warga di pemukiman padat penduduk Jalan Kampung Tipar, RT 07/07, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, ludes dilahap si jago merah pada Rabu (11/11) dini hari.

Kebakaran ini sempat memicu kepanikan warga sekitar yang langsung berupaya menyelamatkan diri di tengah kobaran api yang membesar dengan cepat.

Api pertama kali muncul dari salah satu kediaman warga dan langsung memicu kepulan asap pekat sebelum berubah menjadi kobaran besar.

Warga yang menyadari kemunculan api sempat berupaya berjibaku memadamkan amukan si jago merah secara mandiri dengan alat seadanya.

Ketua RW 07, Irfan, mengungkapkan bahwa terdapat kurang lebih lima bangunan yang terdampak akibat insiden ini.

Berdasarkan penelusuran awal, pemicu utama musibah ini diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga.

"Api tahu-tahu sudah membesar dan merambat ke bangunan rumah di sekitarnya," ujar Irfan saat dikonfirmasi, Rabu (11/11).

Ia menambahkan, struktur bangunan yang didominasi oleh material kayu membuat api menjalar tanpa terkendali dalam waktu singkat.

Kondisi tersebut memaksa warga dan pemilik rumah untuk fokus menyelamatkan diri alih-alih memadamkan api.

Menyadari situasi yang kian mengancam, Irfan segera berinisiatif menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran guna melokalisir titik api agar tidak merembet ke area pemukiman yang lebih luas.

Editor: Bayu Putra
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