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Penulis: Antara
Senin, 9 November 2026 | 14.08 WIB

Kebakaran Rumah di Kebon Bawang Jakut, Penghuni Dievakuasi ke RS

Bangunan rumah di wilayah Kelurahan Kebon Bawang, Jalan Swasembada Timur 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar pada Minggu (8/11/2026) malam. (ANTARA/Abdu Faisal) - Image

Bangunan rumah di wilayah Kelurahan Kebon Bawang, Jalan Swasembada Timur 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar pada Minggu (8/11/2026) malam. (ANTARA/Abdu Faisal)

JawaPos.com – Warga Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara digegerkan dengan kebakaran di salah satu rumah di Jalan Swasembada Timur 1 pada Minggu (8/11) malam.

Peristiwa itu membuat pemilik rumah langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat karena ia dalam kondisi sakit.

"Penyebab kebakaran, sementara ini saya juga belum tahu. Apa dari korsleting listrik atau nabun (bakar sampah) karton telur. Biasanya kalau terjadi kebakaran, kami mengutamakan (penanganan) korban dulu. Nah, tadi ada warga yang sakit kami tangani bersama-sama," kata Ketua RT 04 RW 010 Kelurahan Kebon Bawang Supendi di lokasi, Senin (9/11) dini hari sebagaimana dilansir dari Antara.

Di lokasi kejadian, sisi kanan rumah bagian atas tampak hangus bekas terbakar. Supendi mengatakan, api muncul dari salah satu ruangan di bagian bangunan yang menghadap ke wilayahnya.

Sedangkan warga yang dievakuasi itu tinggal di bagian rumah yang menghadap ke RT 05 RW 010.

"Jadi bagian rumah yang terbakar itu masih masuk RT 04. Tapi, sisi depan rumah sudah masuk RT 05. Waktu kejadian, beliau masih di dalam rumah. Mungkin dia masih keadaan shock ya. Semua penghuni rumah juga masih di dalam," lanjut Supendi.

Ia menuturkan, sekitar tujuh unit mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil pertolongan berdatangan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api dan mengevakuasi warga yang sakit sekitar pukul 22.00 WIB.

Petugas pemadam kebakaran segera datang setelah menerima laporan dari warga yang mencurigai kemunculan asap dari bagian rumah bernomor 17A itu.

Menurut dia, awalnya pemilik rumah tidak percaya saat diberitahu warga bahwa rumahnya terbakar.

Sejak awal, warga melihat asap sehingga mereka khawatir terjadi kebakaran di rumah tersebut.

Editor: Bayu Putra
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