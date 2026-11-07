Ruang Panel Listrik Stasiun Gambir Kebakaran, 15 Mobil Damkar Dikerahkan Lakukam Pemadaman

JawaPos.com - Kebakaran terjadi di ruang panel listrik Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11) malam. Sebanyak 60 personel pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan untuk menangani insiden tersebut.

Kasie Ops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Pusat Triyanto mengatakan, pemadaman sudah berhasil dilakukan.

"Betul dan sudah selesai (dipadamkan)," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (7/11).

Ia mengatakan, laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 20.23 WIB melalui layanan darurat 112. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran kemudian dikerahkan ke lokasi.

Petugas tiba di Stasiun Gambir sekitar pukul 20.32 WIB. Operasi pemadaman dimulai dua menit kemudian dan api berhasil dilokalisir pada pukul 20.50 WIB.

"Sebanyak 15 unit dengan total 60 personel dikerahkan untuk menangani kebakaran di ruang panel listrik Stasiun Gambir," ujar Triyanto.

Setelah api berhasil dilokalisir, petugas melanjutkan proses penanganan dan pendinginan. Operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 21.15 WIB.

Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih dalam proses investigasi. Petugas juga masih melakukan pendataan terhadap luas area yang terdampak serta taksiran kerugian akibat kejadian tersebut.