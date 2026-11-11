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Penulis: Dadang Kurnia
Rabu, 11 November 2026 | 15.34 WIB

Mengenal Mayjen Sungkono, Pahlawan Nasional yang jadi Nama Jalan Utama Surabaya

Mayjen TNI Soengkono, Panglima Pertempuran Surabaya yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. (Dok. gahetna.nl) - Image

Mayjen TNI Soengkono, Panglima Pertempuran Surabaya yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. (Dok. gahetna.nl)

JawaPos.com – Warga Surabaya tentu sudah tak asing dengan Jalan Mayjen Sungkono, yang kadang hanya disebut Mayjen saja dalam percakapan sehari-hari.

Pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11) kemarin, sang pemilik nama jalan utama Surabaya itu resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menjelaskan bahwa gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada 19 tokoh tahun ini, termasuk Sungkono.

Penetapannya telah melalui proses penelitian, pengkajian sejarah, dan verifikasi ketat secara berjenjang.

"Pemberian gelar Pahlawan Nasional bukanlah proses yang dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui mekanisme negara yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan jasa dan kontribusi nyata mereka bagi bangsa," kata Syahganda.

Nama lengkap sang pahlawan, dengan ejaan lama adalah Mayjen TNI (Purn) Soengkono.

Ia adalah komandan legendaris dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya dengan jabatan Panglima Angkatan pertahanan Surabaya.

Sebelumnya, Soengkono dikenal sebagai Komandan Badan keamanan Rakyat (BKR) Surabaya pada masa awal kemerdekaan.

Nama Mayjen Soengkono tercatat dalam lembaran sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Jawa Timur.

Khususnya dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang melahirkan julukan Kota Pahlawan.

Editor: Bayu Putra
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