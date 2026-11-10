Benahi Penanganan Kasus Ranmor, Kapolda Metro Prioritaskan Kembalikan Motor Korban

JawaPos.com - Polda Metro Jaya bersama jajaran berhasil mengamankan 177 unit sepeda motor hasil curian. Dari jumlah tersebut, 7 unit telah dikembalikan kepada pemiliknya pada Senin (9/11).

Penyitaan ini dilakukan penyidik hasil dari pengungkapan 94 kasus pencurian di berbagai daerah Jakarta dan sekitarnya. Total pelaku yang diamankan sebanyak 105 orang.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto memimpin penyerahan langsung 7 unit kepada pemiliknya. Dia memastikan langkah ini sebagai pembenahan kinerja kepolisian dalam penanganan kasus curanmor.

"Ranmor ini saya upayakan untuk dilakukan pembenahan. Saya bilang bekerja keras. Ya, semangat terus, ungkap semuanya. Kerja untuk masyarakat," kata Dadang.

Dia menjelaskan, kasus curanmor deritanya langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengembalikan harta benda milik korban.

"Kalian kerja itu harus memenuhi harapan masyarakat. Harapan masyarakat kalau kita kerja itu mengembalikan kendaraan," jelasnya.

Atas dasar itu, penyidik tidak boleh sebatas menangkap pelaku. Tapi kinerjanya harus berorientasi kepada mengembalikan kendaraan korban.

Selain itu, penting juga bagi kepolisian untuk menindak para penadah kendaraan hasil curian. Sebab, kejahatan ini bisa terjadi karena andil dari tindakan kelompok penadah,