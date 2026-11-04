Jokowi Besok Bersaksi di Sidang Roy Suryo, Polda Metro Jaya Siapkan Pengamanan

JawaPos.com - Polda Metro Jaya dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) menyiapkan sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo pada Kamis besok (5/11). Sesuai dengan jadwal, besok Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan kesaksiannya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan bahwa pihak kepolisian akan melakukan pengamanan di sekitar lokasi sidang. Termasuk diantaranya mempersiapan pengaturan arus lalu lintas untuk mengantisipasi mobilisasi massa.

”Setiap kegiatan kami kan juga melihat potensi apakah ada mobilisasi massa, apakah ada kemacetan arus lintas. Ini juga akan dilakukan kajian pastinya, dan ini sebagai bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat,” terang Budi.

Sejauh ini memang belum disampaikan jumlah personel yang dikerahkan untuk mengamankan sidang tersebut, namun Budi memastikan perkembangan kondisi dan situasi akan terus dimonitor. Sehingga pengerahan personel besok disesuaikan dengan kebutuhan.

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”Seluruh aktivitas kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya kita lakukan pengamanan,” imbuhnya.

Terpisah, PN Jaktim memastikan sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung dalam sidang pembuktian kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Untuk mengantisipasi lonjakan kedatangan masyarakat, PN Jaktim berniat membatasi jumlah pengunjung. Sebab, ruang sidang di PN Jaktim hanya bisa menampung maksimal 80 orang. Hal itu dipastikan oleh Efendi sebagai kepala PN Jaktim.

”Daripada nanti kan tidak nyaman jadinya ya (kami batasi). Oke, mohon doanya,” ujarnya.