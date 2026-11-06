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Penulis: Ryandi Zahdomo
Sabtu, 7 November 2026 | 01.12 WIB

58 Gerbong Material Jalur Rel Kampung Bahari Diangkut, KAI Pastikan Keselamatan Perjalanan Kereta

KAI angkut 58 gerbong material dari jalur rel Kampung Bahari, Jakarta Utara. (Istimewa) - Image

KAI angkut 58 gerbong material dari jalur rel Kampung Bahari, Jakarta Utara. (Istimewa)

JawaPos.com - Penataan kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, terus dikebut melalui operasi bersih lintas gabungan yang melibatkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta, kepolisian, TNI, Pemkot Jakarta Utara, hingga petugas PPSU.

Sejak Senin (2/11) hingga Jumat (6/11), sebanyak 58 gerbong material sisa bangunan kosong di sekitar rel berhasil dievakuasi untuk mengamankan jalur kereta api.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari penertiban yang sebelumnya telah dilakukan oleh pihak kepolisian bersama pemerintah daerah.

Fokus utama pembersihan diarahkan pada bangunan-bangunan yang sudah ditinggalkan penghuninya serta berbagai material liar di sisi kanan dan kiri jalur rel.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menjelaskan, sinergi lintas instansi ini krusial untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat sekitar.

"Pembersihan diprioritaskan pada bangunan yang sudah tidak berpenghuni serta material di sekitar jalur rel yang berpotensi mengganggu keselamatan perjalanan kereta api,” ujar Franoto, Jumat (6/11).

Evakuasi Bertahap Menuju Stasiun Tanjung Priok

Berdasarkan pendataan sementara, aset KAI di kawasan Kampung Bahari ini mencakup area seluas kurang lebih 47.537 meter persegi.

Proses pengangkutan material dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi lapangan.

Catatan pengangkutan menunjukkan evakuasi material dimulai dengan 5 gerbong pada 2 November, disusul 20 gerbong pada 4 November, 24 gerbong pada 5 November, dan ditutup dengan 9 gerbong pada 6 November 2026.

Editor: Sabik Aji Taufan
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