Hasil Lab MBG yang Bikin Keracunan di Bogor Belum Keluar, Dinkes: Bukan Kasus Biasa

JawaPos.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor menyatakan belum ada hasil laboratorium dari sampel menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga membuat ratusan siswa di Cisarua dan Dramaga Kabupaten Bogor keracunan.

‎"Hasil lab belum ada semua, semuanya dua-duanya belum ada," kata Kadinkes Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty Kamis (5/11) sebagaimana dilansir dari Radar Bogor (Jawa Pos Group).

‎Fusia mengklaim hasil lab belum keluar hingga saat ini karena pemeriksaan harus dilakukan lebih teliti. Terlebih, kata dia, dugaan keracunan merupakan bukan kasus biasa.

‎"Ya karena memang harus lebih teliti. Itu (keracunan)kan bukan seperti kasus biasa soalnya," tuturnya.

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‎Karena itu, Fusia menyebut, pihaknya belum bisa memastikan hasil lab tersebut kapan akan keluar.

‎"Saya belum bisa pastikan, nanti kalau sudah saya kasih tahu semua Cisarua dan Dramaga," imbuhnya.

‎Usai terjadi dugaan keracunan, sampel menu MBG, dikabarkan dilakukan uji awal di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Bogor.

‎Namun, Fusia menambahkan sampel menu MBG juga dikirim ke Bandung untuk diteliti lebih lanjut.

‎"Saya gak bisa pastikan karena sampelnya kita kirim ke Bandung dua-duanya, kita harus lebih teliti supaya lebih pasti, makanya kita lagi kirim ke Bandung," pungkasnya.

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