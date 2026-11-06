Hasil Lab MBG yang Bikin Keracunan di Bogor Belum Keluar, Dinkes: Bukan Kasus Biasa

Kepala Dinkes Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty. (Radar Bogor)
JawaPos.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor menyatakan belum ada hasil laboratorium dari sampel menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga membuat ratusan siswa di Cisarua dan Dramaga Kabupaten Bogor keracunan.
"Hasil lab belum ada semua, semuanya dua-duanya belum ada," kata Kadinkes Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty Kamis (5/11) sebagaimana dilansir dari Radar Bogor (Jawa Pos Group).
Fusia mengklaim hasil lab belum keluar hingga saat ini karena pemeriksaan harus dilakukan lebih teliti. Terlebih, kata dia, dugaan keracunan merupakan bukan kasus biasa.
"Ya karena memang harus lebih teliti. Itu (keracunan)kan bukan seperti kasus biasa soalnya," tuturnya.
Karena itu, Fusia menyebut, pihaknya belum bisa memastikan hasil lab tersebut kapan akan keluar.
"Saya belum bisa pastikan, nanti kalau sudah saya kasih tahu semua Cisarua dan Dramaga," imbuhnya.
Usai terjadi dugaan keracunan, sampel menu MBG, dikabarkan dilakukan uji awal di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Bogor.
Namun, Fusia menambahkan sampel menu MBG juga dikirim ke Bandung untuk diteliti lebih lanjut.
"Saya gak bisa pastikan karena sampelnya kita kirim ke Bandung dua-duanya, kita harus lebih teliti supaya lebih pasti, makanya kita lagi kirim ke Bandung," pungkasnya.
Sebagai informasi, ratusan siswa di tiga sekolah diduga dilaporkan mengalami keracunan pada Selasa (27/10), usai menyantap menu MBG pada Senin (26/10). Tiga sekolah itu di antaranya, SMPN 2 Cisarua, SMPN 1 dan 2 Dramaga.
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