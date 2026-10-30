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Penulis: Ryandi Zahdomo
Jumat, 30 Oktober 2026 | 22.07 WIB

Kondisi Kritis di Kos, Wanita Muda Selamat Usai Telpon Layanan 110

Petugas polsek Tambora evakuasi seorang wanita muda yang terbaring lemas lantaran sakit di kamar indekos. (Istimewa) - Image

Petugas polsek Tambora evakuasi seorang wanita muda yang terbaring lemas lantaran sakit di kamar indekos. (Istimewa)

JawaPos.com - Seorang wanita muda yang tinggal seorang diri di kamar indekos berhasil diselamatkan pihak kepolisian setelah menghubungi layanan darurat Call Center Polri 110 pada Rabu (28/10) malam.

Berkat laporan tersebut, nyawa korban berhasil diselamatkan dari kondisi tubuh yang sudah sangat lemas akibat gangguan kesehatan.

Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Djumantara menuturkan, panggilan darurat tersebut diterima saat korban sudah tidak memiliki tenaga untuk berdiri akibat jatuh sakit di kamarnya.

"Korban melapor melalui 110 dalam kondisi tubuh sudah sangat lemas dan tidak kuat berdiri," ujar Sudrajat saat dikonfirmasi, Jumat (30/10).

Dalam proses evakuasi, petugas kepolisian sempat menghadapi hambatan teknis saat berupaya melacak alamat yang diinformasikan oleh korban.

Namun, kendala tersebut berhasil diatasi setelah petugas meminta korban mengirimkan titik koordinat lokasi melalui gawai miliknya.

Dari pelacakan tersebut, diketahui bahwa posisi indekos korban sebenarnya berada di luar batas wilayah hukum Polsek Tambora.

Kendati demikian, demi kemanusiaan dan keselamatan jiwa, personel kepolisian tetap bergerak cepat menuju lokasi untuk memberikan pertolongan darurat.

"Kondisi korban sudah lemah, jadi petugas tetap bergerak ke lokasi. Saat ditemukan di dalam kamar, korban sudah terbaring di lantai," jelas Sudrajat.

Evakuasi ke Rumah Sakit dan Imbauan Polisi

Petugas yang tiba di tempat kejadian segera memapah dan memindahkan korban ke mobil operasional kepolisian. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Taman Sari guna mendapatkan penanganan medis secepatnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis, korban diketahui menderita gangguan lambung serta penyakit tifus yang dipicu oleh pola makan tidak teratur.

Menanggapi insiden ini, pihak kepolisian mengimbau masyarakat, khususnya para perantau atau warga yang tinggal sendiri di indekos, agar senantiasa memperhatikan kesehatan fisik dan menyimpan nomor-nomor darurat penting.

Editor: Bintang Pradewo
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