Ini 3 Tantangan Khusus yang Sering Bikin Wanita Susah Tidur Nyenyak Dibanding Pria

ilustrasi orang yang tidur. (Freepik)
JawaPos.com - Mendapatkan tidur malam yang nyenyak sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi banyak orang.
Walau tubuh terasa lelah dan sudah berbaring di jam yang wajar, tidak ada jaminan seseorang bisa langsung tertidur pulas hingga pagi.
Padahal, kurang tidur membawa dampak signifikan pada kesehatan, seperti memicu kecemasan, mengganggu suasana hati, hingga menyebabkan fenomena otak berkabut (brain fog).
Menurut ulasan riset kesehatan dari YourTango yang ditulis oleh Alexandra Blogier, wanita menghadapi tantangan tidur yang jauh lebih kompleks dibanding pria.
Sebagaimana dijelaskan dalam riset Sleep Foundation, bias histori penelitian medis masa lalu sempat membuat kesehatan tidur wanita kurang terpetakan.
Namun, penelitian ilmiah terbaru kini membuktikan bahwa secara biologis dan peran sosial, ada faktor-faktor spesifik yang secara signifikan menurunkan kualitas tidur wanita.
Berikut tiga hal utama yang sering memicu gangguan tidur pada wanita dan jarang dialami oleh pria.
1. Risiko Menghadapi Insomnia dan Gangguan Tidur yang Lebih Tinggi
Secara statistik, wanita 1,5 kali lebih mungkin mengalami insomnia dibanding pria, serta memiliki risiko 25 hingga 50% lebih tinggi terkena sindrom kaki gelisah (restless legs syndrome).
Hal ini membuat wanita lebih sering terbangun di tengah malam dan memiliki pola tidur yang terganggu.
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