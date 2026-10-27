Puntung Rokok Jadi Pemicu Kebaran di Pulau Tidung

Petugas Gulkarmat berupaya memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu, pada Selasa (27/10). (ANTARA/Gulkarmat Jakut dan Kepulauan Seribu)
JawaPos.com - Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menyebutkan tentang kebarakan di Pulau Tidung.
Fakta itu menyatakan bahwa puntung rokok yang dibuang sembarangan memicu terjadinya kebakaran lahan di Jalan Kampung Baru, Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Selasa pagi.
“Untuk dugaan penyebab kebakaran ini akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan dan memicu terjadinya penyalaan api,” kata Kasiops Gulkarmat Jakut dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan objek yang terbakar ini lahan seluas 300 meter persegi dengan objek yang terbakar alang-alang.
Berdasarkan keterangan, warga yang tengah melintas di sekitar makam melihat ada lahan terbakar pada pukul 05.30 WIB. Warga sekitar berusaha memadamkan api, namun api mulai membesar, sehingga tidak dapat ditangani warga
“Warga langsung melapor ke petugas untuk membantu memadamkan api,” kata Gatot.
Petugas langsung mengerahkan gerobak motor dan pompa apung portabel ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. “Aksi pemadaman dimulai pukul 05.45 WIB dan petugas berjibaku memadamkan api,” ujarnya.
Api berhasil dipadamkan pada pukul 06.30 WIB. "Alhamdulillah setelah satu jam penanganan api berhasil dipadamkan delapan personel dan dibantu masyarakat,” ucapnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022