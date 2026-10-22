Transaksi Sinte di Pos Sekuriti, 4 Pemuda di Kebon Jeruk Diciduk Polisi

JawaPos.com - Unit Narkoba Polsek Kebon Jeruk menggagalkan dugaan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis (sinte) di kawasan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (19/10) sekitar pukul 02.30 WIB.

Transaksi ini dilakukan di sebuah pos sekuriti Jalan Mangga VI tersebut berujung pada penangkapan empat orang pemuda.

Pengungkapan kasus ini bermula saat tim yang dipimpin Panit Narkoba Iptu Aksan, S.H., mencurigai gerak-gerik seorang pemuda yang diduga hendak bertransaksi sinte di lokasi kejadian.

Kapolsek Kebon Jeruk Polres Metro Jakarta Barat AKP Darto Napitupulu menuturkan, dari pemeriksaan awal di tempat kejadian, petugas langsung menemukan barang bukti narkotika.

"Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan 10 paket plastik klip bening berukuran kecil yang diduga berisi tembakau sintetis dengan berat keseluruhan 5,43 gram, yang merupakan milik ALS," ujar Darto, Kamis (22/10).

Dalam operasi awal tersebut, polisi mengamankan dua pemuda berinisial ALS, 19, dan MK,19.

Tidak berhenti pada dua tersangka awal, Unit Narkoba Polsek Kebon Jeruk langsung bergerak melakukan pengembangan jaringan tersebut pada hari yang sama.

Hasilnya, petugas berhasil menciduk dua tersangka tambahan berinisial MF, 22, dan ZS, 20. Keduanya diamankan di pinggir jalan Tanjung Duren III RT 009/05, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.