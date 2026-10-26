Polres Jakpus Sita 1,5 Kg Sabu dari Dua Tersangka di Kebon Jeruk

JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Pusat menyita 1.599 gram sabu dan menangkap dua tersangka berinisial AA dan AR di kawasan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan wujud keseriusan jajarannya dalam memerangi peredaran narkotika dan melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba.

"Upaya pemberantasan narkoba bukan sekadar mengungkap kasus dan mengamankan barang bukti, tetapi juga tentang menyelamatkan nyawa manusia, melindungi keluarga, serta menjaga masa depan generasi muda," kata Reynold dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Reynold menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari penyelidikan Tim Opsnal Unit III Sub 3B Satresnarkoba pada Minggu (18/10) sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Salam Raya, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Saat itu, petugas mencurigai AA yang mengendarai sepeda motor dan menemukan satu paket sabu seberat bruto 51 gram di dalam kotak jam pada dasbor kendaraan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi kemudian mengembangkan penyelidikan hingga menangkap AR pada Senin (19/10) sekitar pukul 00.30 WIB.

Dari penggeledahan di rumah kontrakan AR di kawasan yang sama, petugas menemukan tiga paket sabu dengan berat bruto 1.548 gram. Dengan demikian, total barang bukti dari kedua lokasi mencapai 1.599 gram.