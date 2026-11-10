Gen Halal Championship cetak generasi penggerak industri halal. (LPPOM/Antara)

JawaPos.com - Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI menggelar Gen Halal Championship 2026. Event itu menjadi wadah untuk mencetak generasi muda sebagai penggerak industri halal di masa depan.

Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati mengatakan, kompetisi edukasi halal bagi pelajar tersebut merupakan salah satu upaya memperkuat pemahaman halal sejak usia dini.

Sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pengembangan industri halal nasional maupun global.

“Melalui kompetisi ini, kami ingin menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga pengalaman melalui kompetisi, analisis kasus, diskusi, dan praktik pengenalan pengujian halal,” kata Muti seperti dilansir dari Antara.

Pada penyelenggaraan tahun kedua, Gen Halal Championship diikuti 4.525 peserta dari 33 provinsi di Indonesia.

Jumlah tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan 1.493 pendaftar.

Muti mengatakan, peningkatan partisipasi tersebut menunjukkan semakin luasnya minat generasi muda terhadap pengetahuan dan isu halal.

“Tahun ini ada peserta dari Kepulauan Anambas hingga Pulau Sumba, bahkan ada juga satu dari Jepang,” ujar Muti Arintawati.

Dari ribuan pendaftar, panitia memilih 30 finalis grand final yang berasal dari 28 sekolah di 15 provinsi.

Para finalis tersebut mewakili beragam latar belakang pendidikan, mulai dari SMA negeri dan swasta, pesantren, hingga SMA Kristen.

Provinsi Riau, kata dia, menjadi penyumbang finalis terbanyak dengan sembilan peserta.

Selanjutnya, sebanyak 10 peserta terbaik berkesempatan mempresentasikan karya mereka di hadapan dewan juri.

Muti menilai capaian tersebut memperkuat pentingnya menghadirkan edukasi halal dengan pendekatan yang dekat dengan kehidupan generasi muda.

Menurut dia, pelajar perlu diberikan ruang untuk mengembangkan pengetahuan, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan berkolaborasi dalam memahami berbagai persoalan terkait halal.

Selain itu, dia menyoroti keberagaman latar belakang agama peserta. Pada tahun ini, tercatat 36 peserta beragama Katolik, Protestan, dan Buddha, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 16 orang.

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“Artinya, halal tidak bersifat eksklusif, melainkan inklusif dan juga menjadi perhatian saudara-saudara kita yang nonmuslim,” kata Muti Arintawati.

Dia menjelaskan halal dapat dipelajari melalui perspektif ilmu pengetahuan, proses, dan standar sehingga pemahamannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas tanpa terbatas pada kelompok tertentu.

Melalui Gen Halal Championship, LPPOM berharap generasi muda tidak hanya menjadi konsumen produk halal, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam membangun ekosistem dan industri halal.