Gen Halal Championship cetak generasi penggerak industri halal. (LPPOM/Antara)

JawaPos.com - Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI menggelar Gen Halal Championship 2026. Event itu menjadi wadah untuk mencetak generasi muda sebagai penggerak industri halal di masa depan.

Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati mengatakan, kompetisi edukasi halal bagi pelajar tersebut merupakan salah satu upaya memperkuat pemahaman halal sejak usia dini.

Sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pengembangan industri halal nasional maupun global.

“Melalui kompetisi ini, kami ingin menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga pengalaman melalui kompetisi, analisis kasus, diskusi, dan praktik pengenalan pengujian halal,” kata Muti seperti dilansir dari Antara.

Pada penyelenggaraan tahun kedua, Gen Halal Championship diikuti 4.525 peserta dari 33 provinsi di Indonesia.

Jumlah tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan 1.493 pendaftar.

Muti mengatakan, peningkatan partisipasi tersebut menunjukkan semakin luasnya minat generasi muda terhadap pengetahuan dan isu halal.

“Tahun ini ada peserta dari Kepulauan Anambas hingga Pulau Sumba, bahkan ada juga satu dari Jepang,” ujar Muti Arintawati.