Gen Halal Championship Cetak Generasi Penggerak Industri Halal

JawaPos.com - Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI menggelar Gen Halal Championship 2026. Event itu menjadi wadah untuk mencetak generasi muda sebagai penggerak industri halal di masa depan.
Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati mengatakan, kompetisi edukasi halal bagi pelajar tersebut merupakan salah satu upaya memperkuat pemahaman halal sejak usia dini.
Sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pengembangan industri halal nasional maupun global.
“Melalui kompetisi ini, kami ingin menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga pengalaman melalui kompetisi, analisis kasus, diskusi, dan praktik pengenalan pengujian halal,” kata Muti seperti dilansir dari Antara.
Pada penyelenggaraan tahun kedua, Gen Halal Championship diikuti 4.525 peserta dari 33 provinsi di Indonesia.
Jumlah tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan 1.493 pendaftar.
Muti mengatakan, peningkatan partisipasi tersebut menunjukkan semakin luasnya minat generasi muda terhadap pengetahuan dan isu halal.
“Tahun ini ada peserta dari Kepulauan Anambas hingga Pulau Sumba, bahkan ada juga satu dari Jepang,” ujar Muti Arintawati.
Dari ribuan pendaftar, panitia memilih 30 finalis grand final yang berasal dari 28 sekolah di 15 provinsi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022