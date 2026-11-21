JawaPos.com - Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) tengah menyelidiki dugaan peretasan terhadap National Crime Information Center (NCIC), basis data kriminal nasional yang menjadi andalan aparat penegak hukum di seluruh negeri.

Insiden ini memunculkan kekhawatiran tentang keamanan data, karena sistem tersebut menyimpan dan menyediakan informasi penting terkait buronan, surat perintah penangkapan, hingga pemeriksaan latar belakang seseorang.

Dugaan pembobolan yang terungkap dalam beberapa hari terakhir itu menjadi insiden peretasan kedua terhadap sistem FBI dalam beberapa bulan terakhir.

Informasi tersebut disampaikan dua sumber yang mengetahui penyelidikan kepada CNN.

NCIC merupakan salah satu infrastruktur pertukaran informasi paling penting bagi aparat penegak hukum Amerika Serikat.

Sistem ini menghubungkan kepolisian federal, negara bagian, hingga pemerintah daerah untuk mengakses informasi kriminal yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas.

Dengan adanya dugaan akses ilegal tersebut, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana peretas berhasil menembus sistem dan apakah informasi di dalamnya telah disalin, diubah, atau disalahgunakan.

Kekhawatiran terbesar bukan hanya menyangkut kebocoran data sensitif, tetapi juga potensi gangguan terhadap keakuratan informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan petugas di lapangan.

Seorang mantan pejabat FBI yang pernah memimpin penyelidikan terhadap kelompok kriminal siber mengatakan, NCIC memiliki peran langsung terhadap keselamatan petugas dan masyarakat.

"Setiap hari, petugas di seluruh negeri mengandalkan NCIC untuk mengidentifikasi buronan yang dicari, memeriksa surat perintah yang beredar, dan mengakses informasi yang dapat berdampak langsung pada keselamatan petugas dan publik," ujarnya dikutip Sabtu (21/11).

Dia menilai, persoalan yang perlu diperhatikan tidak berhenti pada kemungkinan peretas memperoleh akses ke informasi rahasia.

"Kekhawatiran saya bukan hanya apakah peretas memperoleh akses ke informasi sensitif, meskipun itu adalah masalah, tetapi apakah mereka dapat membahayakan keakuratan informasi yang diandalkan oleh petugas."

Pernyataan tersebut menggarisbawahi risiko yang lebih serius. Jika informasi dalam NCIC berhasil dimanipulasi, aparat berpotensi mengambil keputusan berdasarkan data yang keliru ketika memeriksa seseorang atau menangani suatu kasus.

Peretasan di Tengah Kekhawatiran Keamanan Siber AS Terungkapnya dugaan pembobolan NCIC menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Donald Trump yang tengah berupaya meredakan kekhawatiran publik mengenai keamanan siber nasional.

Dalam beberapa waktu terakhir, Amerika Serikat menghadapi sejumlah gangguan pada infrastruktur dan layanan penting.

Termasuk sektor perbankan, National Security Agency (NSA), serta sistem pengendalian lalu lintas udara Federal Aviation Administration (FAA).

Ironisnya, pada Kamis, setelah pejabat FBI mengetahui insiden keamanan siber terbaru tersebut, Direktur FBI Kash Patel justru tampil di Fox News untuk membicarakan upaya lembaganya dalam memperkuat pertahanan siber.

Patel menyinggung Operation Winter Shield, sebuah operasi yang telah diselesaikan beberapa bulan sebelumnya.

Program tersebut bertujuan mendorong perusahaan memperbarui sistem keamanan agar peretas tidak mudah mengakses data sensitif.

Namun, dalam penampilannya, Patel membicarakan operasi tersebut seolah-olah masih berlangsung. Dia juga memuji pemerintahan saat ini karena melakukan pembaruan terhadap sejumlah sistem penting untuk melindungi infrastruktur nasional.

"Administrasi lain bisa saja melakukan pembaruan ini, tetapi tidak. Kami tetap berada di depan kurva dan menebus waktu yang hilang," lanjutnya.

Hingga informasi mengenai dugaan peretasan NCIC tersebut terungkap, FBI belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari CNN.

Bukan Kali Pertama Sistem FBI Ditarget Peretas Dugaan pembobolan NCIC menambah daftar insiden keamanan siber yang menimpa FBI dalam beberapa tahun terakhir.

Pada September lalu, kelompok peretas bernama ShinyHunters dilaporkan menargetkan data pribadi sensitif milik pegawai FBI melalui situs yang digunakan untuk proses rekrutmen.

Serangan tersebut memicu pencurian informasi personal pegawai. Seorang peneliti keamanan siber asal Kanada yang juga dikenal sebagai penulis kemudian ditangkap dan menghadapi dakwaan terkait pembobolan yang dikaitkan dengan ShinyHunters.

Setelah insiden itu, sejumlah pegawai FBI mengaku tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai kemungkinan data mereka ikut dicuri.

Mereka juga menilai sumber daya keamanan yang disediakan untuk membantu para korban belum memuaskan. Hal tersebut sebelumnya dilaporkan CNN.

Sebelumnya, pada 2023, peretas juga berhasil menembus sistem komputer kantor lapangan FBI di New York.

Sistem yang menjadi sasaran digunakan dalam penyelidikan kasus eksploitasi seksual anak.

Salah satu sistem yang terdampak bahkan digunakan untuk menyimpan gambar terkait penyelidikan terhadap Jeffrey Epstein, sebagaimana dilaporkan CNN.

Rentetan insiden tersebut memperlihatkan bahwa lembaga penegak hukum sekalipun tidak sepenuhnya kebal terhadap serangan siber.

Khusus dalam kasus NCIC, dampaknya berpotensi melampaui persoalan kebocoran informasi.

Sebab, keandalan basis data tersebut menjadi bagian penting dari koordinasi kepolisian di seluruh Amerika Serikat.