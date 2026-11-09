Antisipasi Serangan Siber, Airlangga Minta Perbankan Tingkatkan Cyber Security

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta sektor perbankan memperkuat sistem keamanan siber atau cyber security.

Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi potensi serangan siber yang dapat mengganggu layanan perbankan digital.

Ia mengatakan, penguatan keamanan siber perlu dilakukan masing-masing perbankan seiring perkembangan mekanisme transaksi digital yang semakin luas.

“Ya tentunya masing-masing perbankan harus memperkuat cyber security-nya, beriringan dengan mekanisme digital yang ada sekarang. Itu mungkin yang perlu dijaga,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Senin (9/11).

Airlangga mengatakan, serangan siber yang terjadi secara global merupakan upaya peretasan terhadap sistem perbankan dan menjadi bagian dari tantangan yang perlu diantisipasi dengan menjaga ketahanan sistem digital.

Ia menyebut, kemampuan sistem keamanan digital perlu terus diperkuat untuk menghadapi berbagai potensi serangan.