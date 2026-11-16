Iran Tegaskan, Siap Berunding ataupun Berperang dengan AS

JawaPos.com - Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf, MInggu (15/11) mengatakan bahwa Iran tidak akan terus berada dalam situasi "tidak perang maupun tidak damai."

Dia juga memperingatkan bahwa Teheran siap menghadapi pilihan negosiasi ataupun perang dengan Amerika Serikat (AS).

"Jika Amerika menerima tujuh persyaratan masuk akal yang kami ajukan, jalan menuju kesepakatan masih terbuka," kata Qalibaf dalam pembukaan sidang virtual parlemen, sebagaimana dikutip Kantor Berita ISNA.

"Namun, jika Amerika kembali melakukan kesalahan kali ini, kemampuan dan tekad Angkatan Bersenjata Iran yang akan menentukan cakupan geografis medan pertempuran, bukan keinginan atau niat mereka," ujarnya memperingatkan.

Qalibaf tidak merinci tujuh persyaratan tersebut ataupun menjelaskan bentuk kesepakatan yang dapat diterima Iran.

Namun menurut laporan sebelumnya, tujuh persyaratan Iran mencakup pencabutan blokade laut oleh AS, jaminan keamanan bagi kapal komersial dan kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz, penghapusan sanksi sepihak, pembebasan ekspor minyak Iran dari pembatasan, pencairan aset Iran yang dibekukan, izin bagi Teheran untuk mempertahankan material nuklir di dalam negeri, serta pengakhiran perang.

Pernyataan tersebut disampaikan Qalibaf saat menghadiri peresmian fasilitas rudal baru yang menurutnya dibangun selama perang berlangsung dan di tengah serangan musuh.

Ia menyebut fasilitas tersebut bukan sekadar pencapaian teknis atau pertahanan, melainkan juga simbol perubahan keseimbangan strategis di kawasan.

Qalibaf memuji Angkatan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Ia mengatakan kemampuan pasukan tersebut telah menantang Israel sekaligus meningkatkan semangat rakyat Iran dan para pendukung perjuangan Palestina.

Ketua parlemen itu juga mengkritik pernyataan terbaru Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang menurutnya menunjukkan kekecewaan Washington terhadap kekuatan Iran.

Ia mengatakan para pejabat AS seharusnya mengevaluasi kegagalan strategis yang mereka alami di kawasan Teluk daripada melontarkan penghinaan terhadap Iran.

Pernyataan tersebut muncul setelah Bessent baru-baru ini menggunakan bahasa yang merendahkan kepemimpinan Iran dan menyamakan IRGC dengan "hewan berbahaya yang terpojok" dalam sebuah wawancara televisi. Bessent juga mengatakan dirinya telah pindah dari kediamannya di Washington ke sebuah pangkalan militer karena alasan keamanan.

Terkait urusan dalam negeri, Qalibaf mengatakan tantangan ekonomi, terutama inflasi, pengangguran, dan fluktuasi harga, tetap menjadi prioritas utama selain persoalan militer.

AS dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada 28 Februari. Teheran membalas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan fasilitas militer AS di berbagai wilayah kawasan tersebut sebelum gencatan senjata tercapai pada April.

Washington dan Teheran menandatangani nota kesepahaman pada Juni yang bertujuan mengakhiri perang.