23 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Maut di UEA, 14 Orang Tewas Terbakar

JawaPos.com - Kecelakaan beruntun yang melibatkan 23 kendaraan di Emirat Fujairah, Uni Emirat Arab (UEA), menewaskan sedikitnya 14 orang dan menyebabkan 30 lainnya luka-luka. Insiden maut tersebut bermula ketika sebuah truk kehilangan kendali, menabrak kendaraan lain, lalu memicu kebakaran besar yang melahap sejumlah mobil dan truk.

Kecelakaan terjadi sesaat menjelang tengah malam pada Rabu (11/11), di pintu masuk wilayah Emirat Fujairah. Menurut Kementerian Dalam Negeri UEA, peristiwa itu melibatkan 18 mobil dan lima truk.

Melansir Al Jazeera, kronologi bermula ketika pengemudi sebuah truk kehilangan kendali atas kendaraannya. Truk tersebut kemudian bertabrakan dengan truk lain. Benturan membuat kedua kendaraan berat itu keluar dari jalur dan menghantam sejumlah kendaraan yang sedang berhenti akibat kepadatan lalu lintas.

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Situasi semakin parah setelah salah satu truk terbakar. Api kemudian merambat dan melalap beberapa kendaraan lain di sekitarnya.

Kementerian Dalam Negeri UEA mengungkapkan informasi tersebut melalui unggahan di media sosial X pada Kamis (12/11). Petugas darurat dan tim khusus masih melakukan penanganan di lokasi kejadian.

Dari total 30 korban luka, sebanyak 15 orang telah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit setelah mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, 15 korban lainnya masih menjalani perawatan.

Polisi memastikan 14 orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Para korban terdiri atas warga negara Emirat dan sejumlah warga negara asing.

Proses identifikasi korban masih berlangsung. Polisi juga melakukan pemeriksaan DNA untuk memastikan identitas para korban meninggal dunia.

Langkah identifikasi diperlukan mengingat besarnya kebakaran yang melibatkan sejumlah kendaraan dalam kecelakaan tersebut.

Korban Berasal dari Tujuh Negara

Dampak kecelakaan maut di Fujairah tidak hanya dirasakan warga lokal. Sejumlah warga negara asing juga masuk dalam daftar korban luka.

Kementerian Dalam Negeri UEA menyebut para korban luka berasal dari tujuh negara, yakni Uni Emirat Arab, Oman, India, Brasil, Pakistan, Yordania, dan Mesir.

Banyaknya warga negara yang terdampak menunjukkan luasnya dampak kecelakaan di salah satu wilayah emirat tersebut.