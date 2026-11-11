Eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak Resmi Jalani Tahanan Rumah hingga 2028

JawaPos.com - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak akhirnya dipindahkan dari penjara ke kediaman pribadinya di Kuala Lumpur untuk menjalani sisa hukuman kasus korupsi dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Najib akan menjalani tahanan rumah hingga Agustus 2028 setelah pengadilan membuka jalan bagi pelaksanaan pengampunan kerajaan.

Najib, 73, tiba di rumahnya pada Selasa (10/11) malam. Kepulangannya dikawal sejumlah kendaraan polisi, truk penjara, serta sepeda motor aparat keamanan.

Pemindahan tersebut mengakhiri penahanan Najib di balik jeruji besi sejak Agustus 2022. Dia sebelumnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena keterlibatannya dalam penyalahgunaan dana 1MDB, lembaga investasi negara yang didirikannya ketika masih menjabat sebagai perdana menteri.

Pada September lalu, Najib memperoleh pengampunan kerajaan yang memungkinkan dirinya menjalani sisa hukuman melalui tahanan rumah setelah membayar denda yang ditetapkan pengadilan.

Ini merupakan kali kedua hukuman Najib dikurangi. Sebelumnya, raja Malaysia yang menjabat saat itu telah memangkas masa hukumannya hingga setengah dari vonis awal, dari 12 tahun menjadi enam tahun.

Dengan keputusan terbaru tersebut, Najib akan tetap menjalani tahanan rumah sampai Agustus 2028.

Sempat Keluar Penjara, tetapi Kembali Ditahan Beberapa Jam Kemudian

Proses pemindahan Najib sebenarnya sempat mengalami hambatan. Pada Jumat pekan lalu, dia sudah meninggalkan penjara setelah partai politiknya membayar denda sebesar 50 juta ringgit atau sekitar 12,3 juta dolar AS.

Namun, Najib kembali dibawa ke penjara hanya beberapa jam kemudian setelah Jaksa Agung Malaysia meminta klarifikasi hukum terkait pelaksanaan keputusan tahanan rumah tersebut.