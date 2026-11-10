Buntut Skandal Perselingkuhan Jensen Huang, Nvidia Hadapi Gugatan Pemegang Saham

JawaPos.com - Perusahaan pembuat cip asal Amerika Serikat (AS), Nvidia, dan CEO-nya Jensen Huang menghadapi gugatan kelompok dari para pemegang saham yang menuduh keduanya menyesatkan investor karena tidak mengungkapkan dugaan hubungan Huang dengan seorang mantan eksekutif Megaspeed.

Gugatan tersebut menyusul pengumuman dewan direksi Nvidia mengenai pembentukan penyelidikan independen terhadap Huang, setelah muncul laporan bahwa dirinya menjadi sasaran operasi intelijen asing, lapor Anadolu pada Selasa mengutip dokumen pengadilan yang diajukan pada Senin.

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California itu menuduh Nvidia dan Huang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Bursa Efek AS tahun 1934.

Menurut dokumen gugatan yang diajukan oleh pemegang saham Mark Kistenmacher melalui firma hukum The Rosen Law Firm, gugatan tersebut mewakili kelompok investor yang membeli atau memperoleh sekuritas Nvidia dalam periode 9 Oktober 2025 hingga 8 November 2026.

Dokumen itu menyatakan pernyataan Nvidia yang menyebutkan hasil peninjauan internal tidak menemukan bukti pengalihan cip perusahaan ke pihak lain, serta pernyataan Huang yang menyebut hubungan bisnis perusahaan dengan Megaspeed International yang berbasis di Singapura sebagai sesuatu yang normal, telah menyesatkan investor secara material.

Ilustrasi Jensen Huang diduga terlibat perselingkuhan dengan perempuan bernama Alice Huang atau Huang Le (dress pink). (Mint).

Penggugat menduga bahwa pernyataan tersebut tidak mengungkap dugaan hubungan pribadi Huang dengan Alice Huang, mantan eksekutif Megaspeed yang dicurigai mengumpulkan informasi intelijen untuk kepentingan Tiongkok.

Gugatan itu menyatakan Nvidia dan Huang menahan informasi mengenai persoalan keamanan nasional yang berpotensi mengancam reputasi serta prospek bisnis perusahaan di masa depan.