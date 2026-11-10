Perseteruan AS-Tiongkok Merembet ke Kehidupan Pribadi Bos Nvidia, Beijing Bantah Isu Spionase 

JawaPos.com - Perseteruan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok kembali panas dan menyeret nama CEO Nvidia Jensen Huang. Hal ini menyusul terkuaknya tabir kehidupan pribadi Huang yang diduga memiliki hubungan asmara dengan seorang perempuan yang disebut-sebut memiliki kaitan dengan badan intelijen Tiongkok.

Terkait hal tersebut, Beijing dengan tegas membantah tuduhan yang ada dan menuding media AS membangun narasi spionase tanpa bukti kuat.

Bantahan itu disampaikan melalui media pemerintah Tiongkok, Global Times. Surat kabar nasionalis tersebut secara khusus mengkritik pemberitaan The New York Times yang mengaitkan dugaan hubungan pribadi Huang dengan operasi intelijen Tiongkok.

Global Times menilai pemberitaan media Amerika terlalu mengandalkan spekulasi dan petunjuk tidak langsung, bukan fakta yang telah terverifikasi. Media tersebut juga menolak anggapan bahwa Beijing terlibat dalam dugaan hubungan Huang dengan perempuan yang diidentifikasi dalam sejumlah laporan sebagai sosok yang dicurigai memiliki hubungan dengan intelijen Tiongkok.

Kontroversi ini muncul ketika hubungan Washington dan Beijing masih dibayangi persaingan teknologi, terutama dalam industri semikonduktor. Nvidia berada di tengah persaingan tersebut karena produknya menjadi salah satu komponen penting dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI).

Beijing Sebut Pemberitaan Media AS Dibangun dari Spekulasi

Dalam komentarnya, Global Times mempertanyakan dasar pemberitaan media Amerika yang menghubungkan kehidupan pribadi Jensen Huang dengan dugaan operasi spionase.

Surat kabar tersebut menyoroti penggunaan sejumlah petunjuk tidak langsung, termasuk foto orang-orang berpenampilan Asia serta upaya Nvidia melobi pemerintah AS agar melonggarkan pembatasan ekspor semikonduktor canggih ke Tiongkok.