Kongres AS Selidiki Skandal Jensen Huang, Keamanan Teknologi Nvidia Dipertanyakan

JawaPos.com - Kongres Amerika Serikat mulai menaruh perhatian serius terhadap dugaan operasi intelijen asing yang menyasar CEO Nvidia Jensen Huang. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat mendesak adanya pengarahan khusus untuk mengungkap kemungkinan kebocoran informasi strategis perusahaan pembuat chip AI tersebut.

Persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut kehidupan pribadi Huang setelah muncul laporan bahwa seorang perempuan yang diduga memiliki hubungan dengannya merupakan agen intelijen Tiongkok. Kasus tersebut kini berkembang menjadi isu keamanan nasional karena Nvidia memegang peran penting dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) Amerika Serikat.

Senator Mark Warner dan Ketua Fraksi Demokrat di DPR AS Hakeem Jeffries termasuk pejabat yang menyatakan ketertarikan untuk mendalami persoalan tersebut.

Jeffries mengungkapkan, isu Nvidia sempat dibahas dalam pertemuan tertutup bersama Direktur CIA dan Direktur Intelijen Nasional. Pertemuan itu sebenarnya lebih banyak membahas perkembangan konflik Iran.

Namun, Demokrat menilai dugaan operasi intelijen terhadap Huang membutuhkan perhatian tersendiri dari lembaga legislatif.

"Kami membutuhkan pengarahan lengkap, khususnya terkait persoalan Nvidia, agar kita semua bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi," kata Jeffries mengutip AP News.

Dia juga menekankan pentingnya memahami konsekuensi kasus tersebut terhadap keamanan nasional Amerika Serikat.

Bukan Sekadar Skandal Pribadi Jensen Huang Kekhawatiran Kongres berangkat dari posisi strategis Nvidia dalam persaingan teknologi global. Perusahaan tersebut merupakan pemasok utama chip komputasi berperforma tinggi yang digunakan untuk melatih dan menjalankan berbagai model AI.