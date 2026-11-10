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Penulis: Rian Alfianto
Rabu, 11 November 2026 | 04.47 WIB

Selingkuhan Jensen Huang Diduga jadi Mata-Mata Tiongkok, Informasi Nvidia ini yang Diakses

Nvidia dilanda skandal perselingkuhan antara CEO-nya Jensen Huang (kanan) dengan perempuan yang diduga spion Tiongkok Alice Huang (kiri). (SiliconANGLE). - Image

Nvidia dilanda skandal perselingkuhan antara CEO-nya Jensen Huang (kanan) dengan perempuan yang diduga spion Tiongkok Alice Huang (kiri). (SiliconANGLE).

JawaPos.com - Dugaan hubungan Jensen Huang dengan perempuan yang disebut sebagai mata-mata Tiongkok memunculkan kekhawatiran baru terkait keamanan teknologi Amerika Serikat. 

Alice Huang, yang juga dikenal dengan nama Huang Le, diduga memanfaatkan kedekatannya dengan CEO Nvidia tersebut untuk menggali informasi sensitif, mulai dari rencana pengembangan chip hingga strategi pemerintahan Donald Trump dalam membatasi ekspor teknologi kecerdasan buatan (AI) ke Beijing.

Informasi tersebut diungkap The New York Post (NYP) dengan mengutip sejumlah pakar intelijen dan keamanan teknologi. Alice diduga merupakan aset intelijen Tiongkok yang bekerja untuk Kementerian Keamanan Negara atau Ministry of State Security (MSS), badan intelijen utama Beijing.

Meski demikian, informasi mengenai dugaan spionase tersebut belum membuktikan bahwa Alice berhasil memperoleh seluruh informasi yang disebutkan. Belum ada pula bukti publik yang memastikan Jensen secara sadar membocorkan rahasia perusahaan maupun informasi pemerintah Amerika Serikat.

Strategi Produk Nvidia hingga Kebijakan Trump Diduga jadi Sasaran

Nicholas Eftimiades, mantan pejabat senior intelijen Amerika Serikat sekaligus penulis buku Chinese Espionage Operations and Tactics, menilai Alice berpotensi memperoleh informasi penting melalui percakapan pribadi dengan Jensen.

Menurut Eftimiades, latar belakang Alice sebagai pengusaha di sektor teknologi kemungkinan membantunya membangun kedekatan dengan bos Nvidia tersebut.

Kedekatan itu diduga menjadi jalan untuk mendapatkan informasi yang sulit diperoleh melalui jalur resmi.

"Ini adalah pillow talk," ujar Eftimiades seperti dikutip NYP.

Ia menjelaskan, keduanya memiliki kepentingan dan bidang pembicaraan yang sama. Dalam percakapan pribadi, Jensen mungkin saja membicarakan berbagai persoalan internal perusahaan, termasuk keputusan yang sulit mendapatkan persetujuan dewan direksi.

Editor: Estu Suryowati
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