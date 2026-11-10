Kuba Tuding Israel Halangi Bantuan ke Gaza yang Dilanda Banjir

JawaPos.com - Tindakan Israel yang membatasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang saat ini dilanda banjir merupakan kejahatan sekaligus tindakan yang tidak dapat diterima, kata Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Parrilla.

"Tindakan pasukan pendudukan Israel menghalangi penyaluran bantuan kemanusiaan internasional yang memadai ke Gaza merupakan kejahatan dan tidak dapat diterima, padahal puluhan ribu warga Palestina yang mengungsi, yang menghadapi masalah serius, sangat membutuhkannya," kata Rodriguez di platform X.

Menurutnya, situasi di Gaza kian memburuk akibat suhu cuaca dingin dan hujan deras yang membanjiri ribuan tenda pengungsi.

"Masyarakat internasional tidak boleh membiarkan genosida Israel di Gaza terus berlanjut. Kami mendesak mobilisasi internasional untuk menghentikan genosida," katanya.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) memperkirakan bahwa badan-badan kemanusiaan telah menerima permintaan bantuan dari 26.000 lebih keluarga yang tenda dan harta bendanya rusak akibat hujan deras.

Lebih dari 6.000 penampungan keluarga hancur, sementara 17.400 lainnya mengalami kerusakan.

Sekitar 1,4 juta orang atau 65 persen dari penduduk wilayah kantong tersebut, kini tinggal di tenda pengungsi dan tenda darurat yang dibuat sendiri.