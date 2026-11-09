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Penulis: Antara
Senin, 9 November 2026 | 18.10 WIB

IRGC: Tiga Kapal Tanker Minyak Tabrak Ranjau dan Terbakar di Selat Hormuz

Kapal melintasi Selat Hormuz (Al-Jazeera) - Image

Kapal melintasi Selat Hormuz (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Minggu (8/11) mengatakan, sebanyak tiga kapal tanker minyak menabrak ranjau dan terbakar di jalur pelayaran yang dibatasi Iran di Selat Hormuz.

"Sejak pagi tadi hingga saat ini, tiga kapal tanker minyak yang melanggar ketentuan telah menghantam ranjau dan terbakar hebat di jalur yang tidak diizinkan di Selat Hormuz," tulis pernyataan tersebu, dilansir dari Antara, Senin (9/11).

Untuk diketahui, pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, yang kemudian dibalas oleh Iran.

Meskipun konflik mereda, persoalan tersebut belum terselesaikan dan risiko kembali pecahnya permusuhan masih ada.

Eskalasi konflik tersebut praktis menghentikan lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz, yang merupakan jalur pasokan utama minyak, produk minyak bumi, dan gas alam cair (LNG) dunia.

Akibatnya, harga bahan bakar meningkat di sebagian besar negara.

Editor: Kuswandi
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