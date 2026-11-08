Erdogan Desak Trump Selesaikan Konflik dengan Iran Lewat Diplomasi

JawaPos.com - Kantor kepresidenan Turkiye pada Sabtu (7/11) malaporkan, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyelesaikan konflik AS-Iran melalui jalur diplomasi.
"Presiden kami mengatakan bahwa ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat harus diakhiri dan berbagai persoalan perlu diselesaikan melalui diplomasi. Ia juga menegaskan bahwa Turkiye akan terus berupaya mendorong perdamaian," demikian pernyataan kantor kepresidenan Turkiye, dilansir dari Antara, Minggu (8/11).
Selain soal konflik Timur Tengah, dalam pembicaraannya melalui sambungan telepon, kedua pemimpin membahas hubungan bilateral Turkiye-AS serta perkembangan situasi regional dan global.
"Presiden Erdogan menyampaikan keyakinannya bahwa kerja sama antara Turkiye dan AS akan terus menguat. Kedua negara akan berupaya memberikan momentum baru bagi hubungan tersebut dalam waktu dekat," lanjut pernyataan tersebut.
Untuk diketahui, pada 28 Februari, AS dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran. Iran kemudian membalas serangan tersebut.
Meskipun konflik tersebut kini mereda, belum ada penyelesaian yang dicapai dan risiko kembali pecahnya permusuhan masih tetap ada.
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