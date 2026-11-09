Kemenlu AS Sebut Trump Pilih Jalur Diplomasi untuk Selesaikan Konflik dengan Iran

Menlu AS Marco Rubio. (Al Jazeera)

JawaPos.com - Presiden Donald Trump mengutamakan penyelesaian konflik dengan Iran melalui jalur diplomasi dan negosiasi. Ihwal hal ini dikatakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio.

"Presiden akan selalu lebih memilih menyelesaikan masalah ini dan setiap persoalan lainnya melalui jalur diplomatik. Terkadang hal itu tidak memungkinkan. Namun, jika ada peluang untuk melakukannya, kami akan menjajakinya," kata Rubio kepada wartawan, dilansir dari Antara, Senin (9/11).

Pada Sabtu (7/11), Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Amerika Serikat membutuhkan waktu untuk memproses hasil pemilihan anggota Kongres dan menentukan arah proses negosiasi dengan Iran.

Untuk sementara, belum ada langkah yang diambil oleh pihak-pihak perantara karena pemilihan tersebut, katanya.

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Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran. Iran kemudian membalas dengan melancarkan serangan.