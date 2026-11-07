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Penulis: Rian Alfianto
Minggu, 8 November 2026 | 01.45 WIB

33 Negara Imbau Warga Simpan Stok Makanan, Ada yang Siapkan Persediaan hingga 10 Hari

Ilustrasi kebutuhan pokok berupa beras. (Rian Alfianto/JawaPos.com). - Image

Ilustrasi kebutuhan pokok berupa beras. (Rian Alfianto/JawaPos.com).

JawaPos.com - Sedikitnya 33 negara di dunia mulai mendorong masyarakat menyiapkan persediaan makanan, air minum, obat-obatan, dan kebutuhan pokok untuk menghadapi situasi darurat. Imbauan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap konflik geopolitik, cuaca ekstrem, hingga kemungkinan terganggunya layanan publik dan rantai pasok.

Pemerintah sejumlah negara bahkan meminta setiap rumah tangga memiliki persediaan kebutuhan dasar yang cukup untuk bertahan selama beberapa hari tanpa bantuan dari luar. Durasi yang direkomendasikan berbeda-beda, mulai dari 72 jam atau tiga hari hingga 10 hari.

Prancis dan Inggris, misalnya, menganjurkan masyarakat memiliki stok kebutuhan pokok untuk menghadapi kondisi darurat selama minimal 72 jam.

Pemerintah daerah Normandia di Perancis juga mengingatkan warganya agar tidak menunggu bencana atau keadaan darurat terjadi sebelum mulai melakukan persiapan.

"Jangan menunggu keadaan darurat terjadi, bersiaplah sekarang!" demikian pernyataan pemerintah daerah Normandia yang dibagikan melalui media sosialnya belum lama ini.

Perhatian terhadap kesiapsiagaan rumah tangga ini tidak terlepas dari meningkatnya risiko gangguan keamanan dan bencana yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari.

33 Negara Dorong Warga Punya Persediaan Makanan Darurat

Kebijakan menyiapkan stok kebutuhan pokok tidak hanya diterapkan di Eropa. Sejumlah negara di Asia dan Amerika juga telah mengeluarkan panduan serupa sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan masyarakat ketika menghadapi situasi tidak terduga.

Mengutip The Vibe, Kanada, Jepang, Meksiko, dan Belanda termasuk negara yang merekomendasikan rumah tangga memiliki persediaan makanan dan kebutuhan dasar untuk setidaknya tiga hari.

Sementara itu, Swedia dan Norwegia mendorong masyarakat mempersiapkan kebutuhan untuk bertahan hingga satu pekan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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