Tiongkok Pamerkan Robot Raksasa Neo1 Setinggi 4 Meter yang Diklaim Mampu Angkat Beban 500 Kilogram

JawaPos.com — Tiongkok memperkenalkan Neo1, robot humanoid setinggi empat meter yang diklaim mampu mengangkat beban hingga 500 kilogram dengan kedua lengannya. Dikembangkan perusahaan rintisan NeodraDynamics yang berbasis di Beijing, robot berbobot 1,2 ton ini dirancang untuk pekerjaan industri berat.

Kehadirannya mencerminkan arah pengembangan robot yang tidak lagi sekadar meniru bentuk manusia, tetapi juga mengandalkan kekuatan untuk menangani pekerjaan yang sulit dan berbahaya.

Dilansir dari The Independent, Rabu (28/10/2026), pendiri NeodraDynamics Yang Tao mengatakan perusahaannya ingin melampaui keterbatasan fisik robot humanoid konvensional. “Robot tidak seharusnya hanya meniru bentuk manusia, tetapi juga melampaui batas kemampuan fisiknya untuk menciptakan kemampuan operasional yang belum pernah ada sebelumnya,” ujarnya.

Untuk menghasilkan tenaga besar, Neo1 menggunakan sistem penggerak hibrida hidraulik-elektrik, berbeda dari robot yang mengandalkan motor listrik konvensional. Sistem hidraulik memanfaatkan tekanan fluida untuk menghasilkan gaya, sementara komponen elektrik mendukung pengendalian gerakan.

Yang mengatakan, “Teknologi dasar hibrida hidraulik-elektrik kami mengatasi persoalan mendasar terkait tenaga dan daya tahan robot, sehingga kecerdasan buatan yang diwujudkan dalam bentuk fisik benar-benar dapat diterapkan di lingkungan industri dan mendorong peningkatan industri.”

Neo1 diperkenalkan dalam ajang China International Industry Fair 2026 pada Oktober. NeodraDynamics mengklaim kapasitas angkat kedua lengannya setara dengan bobot mobil kecil atau seekor sapi dewasa. Perusahaan juga menyebut ujung jari robot tersebut memiliki presisi 0,01 milimeter, yang secara teoritis memungkinkan pekerjaan sangat teliti, seperti memasukkan benang ke lubang jarum. Namun, demonstrasi di pameran masih memperlihatkan gerakan anggota tubuh yang terbatas. Kemampuan angkat dan presisi tersebut belum dibuktikan melalui pengujian independen.

Perusahaan membidik penggunaan Neo1 untuk perakitan komponen berat, pertambangan, serta pembersihan puing di lokasi bencana. Pekerjaan-pekerjaan itu membutuhkan tenaga besar dan dapat membahayakan manusia. NeodraDynamics juga menyebut robot yang dikategorikannya sebagai “superhumanoid” tersebut berpotensi melayani kebutuhan rumah tangga pada masa mendatang. Meski demikian, penggunaan industri berat masih menjadi sasaran utama yang dipaparkan perusahaan.

Pengembangan Neo1 berlangsung ketika Tiongkok memperkuat otomatisasi sebagai bagian dari strategi ekonominya. Rencana Lima Tahun ke-15 periode 2026–2030 menempatkan robot berbasis kecerdasan buatan sebagai salah satu pendorong modernisasi industri. Menurut data Biro Statistik Nasional Tiongkok yang dikutip The Independent, negara itu telah mengoperasikan lebih dari dua juta robot industri.

Besarnya skala industri tersebut tercermin dalam laporan Federasi Robotika Internasional (IFR) yang diterbitkan September 2026. Tiongkok menyumbang 59 persen dari seluruh pemasangan baru robot industri di dunia sepanjang 2025. Presiden IFR Jane Heffner mengatakan, “Keberhasilan Tiongkok dalam memodernisasi sistem industrinya didasarkan pada strategi robotika nasional yang dimulai sepuluh tahun lalu.”