Kopi Luwak Indonesia Tembus Tiongkok, Ikut Serta dalam Pameran CIIE 2026

JawaPos.com - Kopi luwak Indonesia mendapat kesempatan untuk memperluas pengenalan di pasar Tiongkok. Melalui Worcas Group, kopi khas Indonesia tersebut diperkenalkan dalam ajang The 9th China International Import Expo (CIIE) 2026 yang berlangsung pada 5–10 November di National Exhibition and Convention Center (NECC), Shanghai, Tiongkok.

Dalam pameran perdagangan internasional tersebut, Worcas membawa Wild Kopi Luwak untuk memperkenalkan kopi luwak kepada pengunjung, pelaku industri, hingga calon mitra bisnis dari berbagai negara.

Keikutsertaan ini mendapat dukungan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan produk unggulan nasional ke pasar internasional. CIIE menjadi salah satu ajang bagi pelaku usaha Indonesia untuk memperkenalkan produknya sekaligus menjajaki peluang perdagangan dengan mitra dari luar negeri.

Kehadiran kopi luwak Indonesia dalam pameran tersebut juga mendapat perhatian media televisi nasional Tiongkok, China Central Television (CCTV). Peliputan itu turut memperkenalkan produk kopi Indonesia kepada masyarakat di negara tersebut.

Selain mendapat sorotan media, booth Worcas Group di Hall 8.1 C2-05 juga dikunjungi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok Djauhari Oratmangun. Kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian perwakilan diplomatik Indonesia terhadap keikutsertaan pelaku usaha nasional dalam pameran internasional.

Pertemuan tersebut juga membuka ruang untuk memperkenalkan lebih jauh produk kopi luwak Indonesia sekaligus menjajaki peluang sinergi dan kerja sama dengan mitra bisnis di Tiongkok. Dukungan diplomatik diharapkan dapat membantu pelaku usaha nasional membangun jejaring perdagangan di pasar internasional.

Melalui CIIE 2026, Worcas Group memperkenalkan karakteristik kopi luwak Indonesia, termasuk cita rasa dan keunikan produk tersebut. Pameran ini juga dimanfaatkan untuk bertemu dengan pelaku industri yang berpotensi menjadi mitra dalam pengembangan bisnis kopi di pasar luar negeri.