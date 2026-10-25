Putin Sindir Eropa yang Hadapi Krisis Migrasi, Sebut Tak Punya Kemampuan Asimilasi Budaya Pendatang

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin dalam acara Jamuan Santap Siang di Vladivostok, Kamis (3/9). (Istimewa)
JawaPos.com - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Eropa saat ini menghadapi krisis migrasi. Dalam wawancara dengan jurnalis Rusia Pavel Zarubin pada Minggu (25/10), pemimpin Rusia itu mengatakan bahwa anak-anak dari orang-orang yang datang ke negara-negara Eropa dari Timur Tengah melihat dan merasakan ketidakadilan yang menyasar orang-orang sebangsa dan seagama mereka.
"Krisis migrasi. Ya, ini memang sebuah krisis," kata Putin dikutip dari Antara Minggu (25/10).
Putin menambahkan bahwa untuk mengatasi masalah migrasi, negara-negara Eropa seharusnya berfokus pada pendidikan para pendatang yang pindah ke Eropa. Serta mengintegrasikan adat istiadat dan tradisi Eropa ke dalam komunitas mereka.
Sayangnya hal itu tidak terjadi. Menurut Putin masyarakat Eropa tidak dapat menerapkan kebijakan tersebut karena mereka justru "menghancurkan adat istiadat dan tradisi mereka sendiri".
"Kelompok migran dan anak-anak mereka ini tentu saja belum terjangkau. Banyak orang telah datang dan tinggal di sana selama puluhan tahun tanpa bisa berbicara dalam bahasa negara tempat mereka tinggal," kata Putin.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada
Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen
Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022