Putin Sindir Eropa yang Hadapi Krisis Migrasi, Sebut Tak Punya Kemampuan Asimilasi Budaya Pendatang

JawaPos.com - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Eropa saat ini menghadapi krisis migrasi. Dalam wawancara dengan jurnalis Rusia Pavel Zarubin pada Minggu (25/10), pemimpin Rusia itu mengatakan bahwa anak-anak dari orang-orang yang datang ke negara-negara Eropa dari Timur Tengah melihat dan merasakan ketidakadilan yang menyasar orang-orang sebangsa dan seagama mereka.

"Krisis migrasi. Ya, ini memang sebuah krisis," kata Putin dikutip dari Antara Minggu (25/10).

Putin menambahkan bahwa untuk mengatasi masalah migrasi, negara-negara Eropa seharusnya berfokus pada pendidikan para pendatang yang pindah ke Eropa. Serta mengintegrasikan adat istiadat dan tradisi Eropa ke dalam komunitas mereka.

Sayangnya hal itu tidak terjadi. Menurut Putin masyarakat Eropa tidak dapat menerapkan kebijakan tersebut karena mereka justru "menghancurkan adat istiadat dan tradisi mereka sendiri".