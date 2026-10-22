Marak Demo Ricuh di Eropa, Menlu RI Imbau WNI Tidak Ikut-ikutan

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Arrmanatha Nasir. (Nabil Ihsan/ANTARA)
JawaPos.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Arrmanatha Nasir mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Eropa untuk menjauhi demonstrasi dan tidak terlibat dalam kegiatan politik setempat. Imbauan ini disampaikan menyusul gelombang protes yang meluas di Prancis dan Belgia, bahkan berujung pada kerusuhan serta penangkapan ratusan orang.
Arrmanatha meminta WNI mengutamakan keselamatan diri, tetap menjalankan aktivitas sehari-hari, serta mengikuti perkembangan situasi keamanan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan otoritas setempat.
“Bagi warga negara Indonesia yang ada di Eropa, kami meminta mereka untuk berhati-hati, menjaga diri, dan tidak ikut campur dengan urusan politik yang berkembang di sana,” kata Arrmanatha seusai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Jakarta, Kamis.
Dilansir dari ANTARA, dia menegaskan, pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatik di kawasan Eropa terus memantau dinamika keamanan yang berkembang. Sejumlah KBRI juga telah menyampaikan imbauan kepada WNI agar meningkatkan kewaspadaan.
Arrmanatha turut mengingatkan WNI untuk mematuhi arahan pemerintah setempat dan tidak mendatangi lokasi demonstrasi yang berpotensi memicu bentrokan.
Menurut dia, WNI sebaiknya tetap berfokus pada kegiatan masing-masing, termasuk belajar dan bekerja, sembari memantau informasi keamanan yang disampaikan oleh KBRI di negara tempat mereka tinggal.
Kerusuhan di Prancis Berujung Penangkapan Massal
Imbauan Kemlu RI tersebut muncul di tengah gelombang demonstrasi yang mengguncang sejumlah wilayah Eropa. Prancis menjadi salah satu pusat gejolak setelah pelajar sekolah menengah atas (SMA) dan mahasiswa turun ke jalan untuk memprotes penurunan kualitas pendidikan serta meningkatnya biaya hidup.
Aksi yang berlangsung pada Sabtu (17/10) itu berkembang menjadi kerusuhan di sejumlah kota. Di Limoges, perusuh membakar balai kota bersejarah. Sementara itu, gedung-gedung pusat pemerintahan di Marseille dan beberapa kota lainnya dilaporkan menjadi sasaran serangan.
Skala demonstrasi dan kerusuhan tersebut juga terlihat dari jumlah penangkapan. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez menyebut lebih dari 2.500 orang telah ditangkap di berbagai wilayah Perancis sejak akhir pekan sebelumnya.
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