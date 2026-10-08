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Rian Alfianto
Kamis, 8 Oktober 2026 | 20.24 WIB

Houthi Serang 2 Bandara Arab Saudi, 3 Warga Tewas, 36 Terluka

Kepulan besar asap hitam membubung dari area penyimpanan bahan bakar di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, pada 19 September 2026. (Reuters) - Image

Kepulan besar asap hitam membubung dari area penyimpanan bahan bakar di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, pada 19 September 2026. (Reuters)

JawaPos.com - Tiga warga sipil tewas dan 36 orang lainnya terluka, setelah dua bandara di Arab Saudi menjadi sasaran serangan yang diklaim dilakukan kelompok Houthi.

Serangan tersebut menyasar Bandara Internasional Abha dan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dalam dua insiden terpisah pada Selasa dan Rabu.

Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation (GACA) mengatakan, serangan di Bandara Internasional Abha menewaskan dua perempuan, masing-masing warga Maroko dan Aljazair.

Selain itu, sebanyak 28 orang lainnya dilaporkan terluka dalam serangan di bandara tersebut.

Sementara itu, serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh menewaskan seorang warga Sudan. Delapan orang lainnya terluka, termasuk lima warga negara Arab Saudi.

Melansir Al-Jazeera, serangkaian serangan ini menambah tekanan terhadap keamanan fasilitas penerbangan di Arab Saudi.

Bandara Riyadh sebelumnya juga menjadi sasaran ancaman rudal yang diluncurkan dari wilayah Yaman.

Arab Saudi Intersep Rudal Menuju Riyadh

Juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki al-Maliki, mengatakan pasukan pertahanan Saudi berhasil mencegat sebuah rudal balistik di wilayah utara Riyadh.

Pasukan Saudi juga menghancurkan sebuah platform peluncuran di ibu kota Yaman, Sanaa, yang disebut digunakan untuk melancarkan serangan menuju Riyadh.

GACA mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan otoritas keamanan untuk mengevaluasi dampak serangan serta memastikan keselamatan penumpang dan pekerja di bandara.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Reuters, Al Jazeera
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