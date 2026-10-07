Aqsa Working Group Desak Pelindungan Masjid Al Aqsa dan Masjid Ibrahimi

Foto dokumen Masjid Al Aqsa di Jerusalem.
JawaPos.com - Aqsa Working Group (AWG) mendesak komunitas internasional untuk melindungi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur dan Masjid Ibrahimi di Kota Hebron, Tepi Barat.
"AWG menyampaikan beberapa tuntutan termasuk perlindungan bagi Masjid Al-Aqsa dan Masjid Ibrahimi sebagai tempat suci umat Islam," kata Ketua Presidium AWG M. Anshorullah dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu.
AWG menyerukan penghentian segera kekerasan yang masih terjadi di Gaza dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan secara maksimal, disertai percepatan rekonstruksi wilayah tersebut.
"Hentikan Genosida. Biarkan bantuan kemanusiaan masuk Gaza sebanyak-banyaknya. Segera mulai rekonstruksi Gaza," kata dia.
Lembaga kemanusiaan itu juga mendesak agar Palestina ditetapkan sebagai negara anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merdeka dan berdaulat dan memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.
AWG juga mendesak agar pimpinan Israel Benjamin Netanyahu dan para pembantunya bertanggung jawab atas kejahatan terhadap rakyat Palestina dan diadili di pengadilan internasional.
Anshorullah mendesak penarikan tentara Israel dari Gaza dan seluruh wilayah Palestina yang diduduki, serta pembubaran dan pencabutan mandat Board of Peace (Dewan Perdamaian Gaza) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
"Kami juga menyerukan embargo menyeluruh terhadap entitas Zionis Israel dan boikot seluruh produk yang terafiliasi dengan mereka," kata dia.
AWG meminta agar pengungsi Palestina di berbagai negara diberikan akses, difasilitasi, dan dilindungi untuk kembali ke tanah air Palestina.
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