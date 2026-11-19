JawaPos.com - Pihak dari mantan CEO ADOR yaitu Min Hee Jin, menyatakan bahwa sengketa hukum dengan Source Music telah berakhir. Pikah Min Hee Jin juga mendesak untuk menghentikan berbagai spekulasi, setelah proses pengadilan terkait kasus tersebut diputus untuk dihentikan pada tanggal 18 November. Pada tanggal 18 November, pihak Min Hee Jin merilis pernyataan resmi yang mengumumkan bahwa pengadilan, telah menolak prosedur tambahan dalam gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Source Music, termasuk upaya banding terkait perintah penyerahan dokumen. Menurut pernyataan tersebut, pengadilan menolak prosedur-prosedur itu pada hari yang sama karena tidak ada lagi manfaat praktis untuk melanjutkannya. Pembaruan ini menyusul putusan tingkat pertama pada tanggal 13 November. Divisi Perdata ke-12 Pengadilan Distrik Seoul Barat menolak seluruh tuntutan Source Music, dalam gugatan ganti rugi senilai 500 juta won (atau sekitar Rp6,8 miliar) dan memerintahkan agensi tersebut untuk menanggung seluruh biaya perkara.

Source Music selaku agensi dari LE SSERAFIM, mengajukan gugatan tersebut pada tahun 2024.

Agensi tersebut mengklaim bahwa Min Hee Jin, telah merusak reputasi mereka dengan menyebarkan informasi keliru mengenai proses pemilihan anggota (casting), pengelolaan peserta pelatihan (trainee), serta urutan debut para anggota NewJeans.

Pihak pengadilan menilai, sulit untuk menyimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan Min Hee Jin tersebut tidak benar.

"Dengan ditolaknya banding-banding tambahan pada tanggal 18 November, seluruh sengketa hukum yang berawal dari perkara utama telah berakhir sepenuhnya," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Pihak Min Hee Jin menambahkan, bahwa putusan ini seperti halnya dengan hasil gugatan BELIFT LAB, menegaskan kembali sikap konsisten lembaga peradilan bahwa kritik mengenai kemiripan antar karya kreatif, serta kritik terhadap proses produksi dan perencanaan, harus dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang luas.

"Kami menyatakan penyesalan mendalam, atas upaya untuk memutarbalikkan pernyataan dan kekhawatiran yang telah diakui keabsahannya oleh lembaga peradilan, atau upaya untuk mengaburkan pokok permasalahan," lanjut pernyataan tersebut.

"Mengingat kenyataan mengenai pertarungan hukum yang tidak masuk akal ini telah terungkap dengan jelas, kami berharap spekulasi yang sia-sia serta upaya untuk menyesatkan opini publik dapat dihentikan."

"Kami akan terus menanggapi dengan tenang, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang objektif dan fakta-fakta yang ada."

Namun, banding yang ditolak tersebut hanya berkaitan dengan perintah penyerahan dokumen dan terpisah, dari upaya banding terhadap putusan itu sendiri.

Setelah putusan tanggal 13 November, Source Music mengumumkan rencana untuk segera mengajukan banding guna memperbaiki ketidakadilan dalam putusan tingkat pertama, melindungi para artis, serta mengungkap kebenaran yang objektif, sehingga pertarungan hukum antara kedua belah pihak pun terus berlanjut.

Dikutip dari Allkpop, pada tanggal 13 November, pengadilan juga menolak gugatan ganti rugi senilai 2 miliar won (sekitar Rp27,4 miliar), yang diajukan BELIFT LAB terhadap Min Hee Jin terkait tuduhan plagiarisme yang melibatkan ILLIT.

Gugatan balik senilai 5 miliar won (sekitar Rp68,6 miliar) yang diajukan Min Hee Jin terhadap BELIFT LAB turut ditolak, dan pihak BELIFT LAB telah menyatakan niatnya untuk mengajukan banding.

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