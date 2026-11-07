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Penulis: Leni Setya Wati
Minggu, 8 November 2026 | 03.20 WIB

Min Hee Jin Tegaskan HYBE Ikut Menentukan Kontrak NewJeans Sejak Awal

Min Hee Jin (x @kchartsmaster) - Image

Min Hee Jin (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - Perseteruan antara mantan CEO ADOR, Min Hee Jin, dan HYBE kembali menjadi sorotan setelah keduanya menyampaikan pernyataan berbeda mengenai proses penyusunan kontrak eksklusif NewJeans.

Kali ini, pihak Min Hee Jin membantah klaim HYBE yang menyebut dirinya menjadi pihak utama dalam perundingan dan penentuan isi kontrak grup tersebut.

Ia justru menegaskan bahwa tim hukum HYBE memiliki peran penting sejak tahap awal penyusunan dokumen.

Mengutip laporan allkpop, pihak Min Hee Jin menyatakan bahwa draf awal kontrak eksklusif NewJeans disiapkan oleh tim hukum HYBE.

Mereka menjelaskan bahwa ADOR saat itu belum memiliki tim hukum independen. Karena itu, proses penyusunan hingga persetujuan kontrak disebut tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan CEO ADOR.

Pihak Min Hee Jin juga menilai persetujuan dari tim hukum, direktur keuangan, CEO HYBE, serta dewan direksi ADOR menjadi bagian penting sebelum kontrak dapat diselesaikan.

Pernyataan tersebut muncul setelah HYBE memberikan tanggapan terhadap laporan The New York Times mengenai sejumlah ketentuan dalam kontrak NewJeans yang ditandatangani pada 2022 ketika para anggotanya masih di bawah umur.

HYBE sebelumnya menyatakan bahwa proses perundingan berlangsung selama sekitar tiga bulan dan melibatkan Min Hee Jin, jajaran ADOR, para anggota, orang tua, serta perwakilan hukum.

Agensi itu juga membantah tudingan bahwa kontrak tidak memberikan perlindungan dasar bagi para artis.

Pihak Min Hee Jin turut mengungkap pesan dari mantan wakil CEO ADOR kepada salah satu orang tua anggota.

Editor: Hanny Suwindari
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