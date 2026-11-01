Mengenal Santo Fransiskus Assisi: Pergi dari Rumah untuk Membangun Gereja dan Bersaudara dengan Alam

JawaPos.com - Gereja Katolik memiliki banyak sekali tokoh-tokoh besar yang berperan dalam perkembangan serta penyebaran iman. Lalu gereja mengangkat mereka menjadi pelindung gereja dalam faktor atau hal tertentu.

Salah satunya adalah Santo Fransiskus Asisi, atau Santo Francis dari Assisi (1181-1226). Seorang biarawan pendiri Ordo Fratrum Minorum, Ordo Fransiskan, dan pelindung orang miskin.

Kehidupan Awal

Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, Santo Fransiskus lahir ke dalam keluarga saudagar kain kaya. Ayahnya, Pietro di Bernardone, dan ibunya, Pica, membaptiskan putra mereka ini dengan nama Giovanni. Namun kemudian Pietro mengubah nama anak mereka menjadi Francesco.

Berkat kekayaan dan pengaruh dari orang tuanya, Fransiskus dapat bersekolah dan mempelajari Bahasa Latin, Prancis, dan literatur.

Pada tahun 1202, ia bergabung dalam perang antara Assisi dan Perugia, lalu disekap di penjara selama hampir satu tahun, dan ketika ia dibebaskan ia jatuh sakit.

Setelah sembuh, ia hendak bergabung dengan pasukan kepausan di bawah pimpinan Count Gentile untuk melawan Kaisar Frederick II pada akhir tahun 1205.

Namun, dalam perjalanannya ia mendapatkan penglihatan atau mimpi yang menyuruhnya kembali ke Assisi dan menantikan panggilan keksatriaan yang baru. Setelah ia pulang, ia mendedikasikan kehidupan barunya untuk menyendiri dan berdoa.