Ribuan Anak dari Kelompok Rentan Dilibatkan dalam Kegiatan Belajar dan Bermain

JawaPos.com - Sebanyak 5.250 anak dari kelompok rentan, mengikuti kegiatan belajar dan bermain bersama relawan di 70 kota dan kabupaten. Mereka adalah anak jalanan, anak pemulung, anak terlantar, hingga anak dari keluarga prasejahtera,

Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mencoba pengalaman baru, berinteraksi dengan orang dewasa, dan membangun rasa percaya diri melalui aktivitas bersama.

Kebutuhan terhadap ruang bermain dan belajar yang aman menjadi penting bagi anak-anak yang tumbuh dalam kondisi sosial dan ekonomi rentan.

Keterbatasan ekonomi tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat membatasi kesempatan anak memperoleh pengalaman yang mendukung tumbuh kembang.

Studi yang dipublikasikan dalam jurnal JAMA Psychiatry juga menunjukkan bahwa anak yang memiliki setidaknya satu hubungan positif dan suportif dengan orang dewasa cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik di kemudian hari.

Dukungan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang membantu anak berkembang.

5.250 Anak Ikuti Beragam Aktivitas Kegiatan yang berlangsung di 147 restoran di 70 kota dan kabupaten ini melibatkan lebih dari 500 karyawan sebagai relawan.

Mereka meluangkan total 2.036 jam untuk mendampingi anak-anak melalui berbagai aktivitas, mulai dari sesi bercerita, permainan tradisional Nusantara, kunjungan ke dapur, membuat kreasi es krim, hingga makan bersama.