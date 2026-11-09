5 Cara Mudah Beli Gadget Samsung dari Rumah, Bisa Bandingkan Produk hingga Cek Benefit

Ilustrasi laman resmi Samsung untuk mengecek gadget terbaru. (Rian Alfianto/JawaPos.com)
JawaPos.com - Membeli gadget secara online kini semakin praktis karena konsumen tidak harus datang ke toko untuk mencari informasi dan membandingkan produk. Salah satunya melalui ekosistem digital Samsung, baik via website dan Samsung Shop App.
Lewat cara tersebut, calon pembeli bisa mengeksplorasi berbagai perangkat, membaca spesifikasi, berkonsultasi dengan ahli, hingga memeriksa promo dan pilihan pembayaran sebelum bertransaksi.
Kemudahan tersebut membuat proses memilih smartphone atau perangkat elektronik bisa dilakukan lebih fleksibel. Konsumen dapat membandingkan beberapa model dari rumah, menyesuaikan pilihan dengan kebutuhan, sekaligus menghitung anggaran yang harus disiapkan.
Namun, belanja gadget online tetap membutuhkan ketelitian. Harga yang menarik belum tentu menjadi pilihan paling menguntungkan jika tidak disertai spesifikasi yang sesuai atau manfaat pembelian yang dibutuhkan.
Karena itu, sebelum membeli perangkat melalui kanal digital resmi, ada beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan agar konsumen tidak salah memilih.
Berikut 5 cara belanja gadget Samsung online yang bisa menjadi panduan:
Telusuri Kategori Produk Sesuai Kebutuhan
Langkah pertama adalah menentukan jenis perangkat yang ingin dibeli. Jangan langsung terpaku pada model terbaru atau produk dengan harga paling tinggi.
Melalui Samsung.com maupun Samsung Shop App, konsumen dapat menjelajahi berbagai kategori produk, mulai dari smartphone, tablet, smartwatch, hingga perangkat elektronik rumah tangga.
Pengelompokan tersebut membantu calon pembeli menemukan perangkat berdasarkan kebutuhan. Misalnya, pengguna yang membutuhkan smartphone untuk fotografi bisa mulai mencari perangkat dengan kemampuan kamera yang sesuai. Sementara itu, konsumen yang membutuhkan perangkat untuk bekerja dapat memprioritaskan performa, kapasitas baterai, dan ukuran layar.
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Jawa Pos
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