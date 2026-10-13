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Rian Alfianto
Rabu, 14 Oktober 2026 | 00.04 WIB

Samsung Galaxy A18 Rilis 16 Oktober, Bakal Isi Segmentasi Gawai Kelas Menengah

Peluncuran Samsung Galaxy A18 di Indonesia, Selasa (13/10). (Dok Rian Alfianto /JawaPos.com). - Image

Peluncuran Samsung Galaxy A18 di Indonesia, Selasa (13/10). (Dok Rian Alfianto /JawaPos.com).

JawaPos.com - Samsung Galaxy A18 dirilis resmi di Indonesia setelah beberapa waktu lalu diumumkan secara global. Mengisi kelas menengah, smartphone terbaru Samsung ini mengandalkan layar Super AMOLED 6,7 inci dengan refresh rate 90Hz, tiga kamera belakang dengan sensor utama 50MP, serta integrasi Google Gemini untuk mendukung aktivitas digital sehari-hari.

Selain mengunggulkan layar dan kamera, Galaxy A18 dibekali baterai 5.000 mAh, pengisian daya 25W, NFC, dan sertifikasi IP64. Samsung juga menjanjikan dukungan pembaruan perangkat lunak hingga enam generasi serta pembaruan keamanan selama enam tahun.

Kehadiran Galaxy A18 menyasar pengguna yang membutuhkan smartphone untuk berbagai keperluan, mulai dari komunikasi, menikmati konten multimedia, mengabadikan momen, hingga mencari informasi dengan bantuan kecerdasan buatan (AI).

Head of MX Category Management Samsung Electronics Indonesia Verry Octavianus mengatakan, kebutuhan terhadap smartphone semakin beragam karena satu perangkat kini digunakan untuk menjalankan banyak aktivitas.

“Ketika satu smartphone digunakan untuk semakin banyak aktivitas, pengguna membutuhkan perangkat yang dapat mengikuti ritme keseharian mereka dan membantu membuat berbagai aktivitas terasa lebih praktis,” ujar Verry di acara peluncuran di Jakarta pada Selasa (13/10).

Menurut dia, Galaxy A18 menggabungkan fitur berbasis AI, kamera utama 50MP, memori LPDDR5, NFC, serta layar Super AMOLED 90Hz untuk mendukung berbagai kebutuhan pengguna.

Kamera 50MP dengan Tiga Pilihan Sudut Pengambilan Gambar

Samsung Galaxy A18 membawa tiga kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP dengan aperture f/1.8, kamera ultra-wide 5MP dengan aperture f/2.2, dan kamera macro 2MP dengan aperture f/2.4.

Kamera utama 50MP dirancang untuk mengabadikan berbagai momen sehari-hari dengan detail. Sementara itu, kamera ultra-wide memungkinkan pengguna menangkap bidang pandang yang lebih luas, misalnya ketika mengambil foto bersama teman atau memotret pemandangan.

Editor: Diar Candra
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