JawaPos.com – Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai menjadi bagian dari pengembangan layanan perdagangan berjangka di Indonesia. Teknologi tersebut dinilai dapat membantu pelaku pasar mengakses informasi, memahami pergerakan pasar, hingga mendukung proses transaksi.

Perkembangan itu menjadi salah satu pembahasan dalam forum INSIDE THE MARKET: Where Regulation Meets Innovation yang digelar PT Valbury Asia Futures (Valbury) di The Music Place, Fairmont Jakarta, Kamis (19/11).

Forum tersebut menjadi penutup rangkaian roadshow Valbury sepanjang 2026 yang sebelumnya digelar di Pontianak, Semarang, Solo, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, dan Bandung. Bersama Jakarta Futures Exchange (JFX), kegiatan tersebut menjangkau lebih dari 400 peserta di sembilan kota.

Kegiatan di Jakarta diikuti sekitar 60 peserta dan dibuka Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Senjaya. Selanjutnya, Direktur Utama JFX Yazid Kanca Surya menyampaikan paparan mengenai prospek industri perdagangan berjangka pada 2027.

Yazid mengatakan, dinamika geopolitik dan perubahan pasar komoditas global menuntut pelaku industri untuk semakin adaptif dalam menghadapi ketidakpastian serta mengelola risiko.

"Perdagangan berjangka memiliki peran strategis melalui mekanisme lindung nilai, pembentukan harga yang transparan, dan referensi harga yang kredibel. JFX akan terus memperkuat ekosistem perdagangan serta mengembangkan produk yang adaptif, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan pasar ke depan," ujar Yazid.

Selain prospek industri, forum tersebut juga membahas perkembangan teknologi dalam layanan perdagangan berjangka.

Presiden Direktur Valbury Nino Limantara memaparkan pengembangan platform Valbury Web dan aplikasi Valbury. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah asisten berbasis kecerdasan buatan atau GPT-Powered AI Assistant yang saat ini telah tersedia di Valbury Web.

Fitur tersebut memungkinkan pengguna berinteraksi melalui percakapan untuk memperoleh informasi pasar, mendukung analisis, mengatur peringatan harga atau smart price alert, hingga memberikan instruksi transaksi. Fitur serupa direncanakan hadir di aplikasi Valbury.

Dalam kesempatan yang sama, Valbury juga memperlihatkan pengembangan perangkat analisis melalui fitur Trading Journal. Platform tersebut memungkinkan sinkronisasi gambar grafik atau chart drawing dan indikator teknikal antara versi web dan aplikasi. Dengan demikian, pengguna dapat melanjutkan analisis melalui perangkat berbeda.

Di sisi bisnis, Valbury mencatat pertumbuhan jumlah nasabah sebesar 70 persen dibandingkan 2025, dengan total lebih dari 180.000 nasabah sepanjang 2026. Volume transaksi perusahaan juga tercatat melampaui 1,2 juta lot.

Ke depan, perusahaan tersebut menyiapkan produk Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) untuk melengkapi pilihan instrumen investasi nasabah. Valbury juga mengembangkan fitur komunitas yang memungkinkan pengguna berbagi informasi pasar melalui forum publik maupun grup eksklusif.

Sebelumnya, dalam penilaian berkala Bappebti periode Juli-September 2026, Valbury memperoleh peringkat A+++. Penilaian tersebut menjadi salah satu indikator evaluasi terhadap kualitas dan kepatuhan pialang berjangka.

Nino mengatakan, masukan dari peserta roadshow di berbagai daerah menjadi bahan evaluasi perusahaan dalam mengembangkan produk dan layanan.