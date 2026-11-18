JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,18 miliar transaksi atau tumbuh 31,47 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Gubernur BI, Destry Damayanti, mengatakan capaian tersebut didukung perluasan akseptasi pembayaran digital termasuk QR Indonesia Standart atau (QRIS).

"Transaksi QRIS tumbuh tinggi mencapai 70,95 persen (yoy), ditopang peningkatan jumlah pengguna dan merchant masing-masing menjadi sebesar 71,91 juta dan 51,31 juta," ujar Destry dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11).

Destry mengatakan, dari pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 11,48 persen (yoy) menjadi Rp 1.353 triliun.

Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

Ia mengatakan, untuk memperkuat digitalisasi sistem pembayaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi dan keuangan digital dengan sejumlah kebijakan.

"Mengimplementasikan kerja sama QRIS Antarnegara koridor Hong Kong melalui piloting ID inbound, pada minggu ke-2 Desember 2026," ujarnya.

Selain itu, BI juga memperkuat akseptasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) termasuk melalui pengembangan fitur online payment, mulai Januari 2027.

Kemudian, memperkuat manajemen risiko sistem pembayaran terkait pengaturan Penyelenggara Penunjang dan implementasi tahap pertama Infrastruktur Data Sistem Pembayaran, yang keduanya berlaku pada minggu ke-2 Desember 2026.