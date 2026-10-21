Bank Indonesia Catat Kredit Perbankan Tumbuh 13,26 %, Potensi Ekspansi Masih Besar

Ilustrasi Bank Indonesia. (dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat Pertumbuhan kredit perbankan mencapai 13,26 persen secara tahunan atau year on year (yoy) pada September 2026. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penyaluran kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi, dengan potensi ekspansi kredit yang masih terbuka lebar.
Gubernur Bank Indonesia Desrty Damayanti mengatakan potensi peningkatan kredit masih tinggi sejalan dengan besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan. “Potensi kenaikan kredit masih tinggi sejalan masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang tercatat Rp 2.562,57 triliun atau 21,70 persen dari plafon kredit yang tersedia,” ujar Destry dalam konferensi pers RDG BI, Jakarta pada Rabu (21/10).
Destry mengatakan berdasarkan jenis penggunaannya maka kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 23,20 persen secara tahunan. Sementara itu, kredit modal kerja tumbuh 11,89 persen dan kredit konsumsi meningkat 4,86 persen.
BI juga mencatat peningkatan kredit kepada korporasi yang tidak terkait dengan program pemerintah. Perkembangan tersebut menunjukkan penyaluran kredit perbankan tetap berjalan di luar pembiayaan yang berkaitan langsung dengan program pemerintah.
Meski demikian, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit. Pada September 2026, DPK tumbuh 8,22 persen secara tahunan sehingga perlu terus didorong untuk menopang ekspansi kredit perbankan.
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