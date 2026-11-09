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Penulis: Djati Waluyo
Senin, 9 November 2026 | 14.50 WIB

Rupiah Diprediksi Melemah, Beban Subsidi Energi dan Risiko Fiskal jadi Sorotan 

Ilustrasi: Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Senin (9/11). Hal ini setelah sebelummya ditutup melemah sebesar 7 poin menjadi Rp 18.089 per dolar AS pada perdagangan Jumat (6/11).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam negeri.

"Untuk perdagangan (9/11) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 18.080 - Rp 18.130,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Senin (9/11).

Ibrahim mengatakan, tekanan terhadap rupiah salah satunya berasal dari meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di sisi lain, besarnya komitmen belanja pemerintah membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Kondisi tersebut memicu perhatian investor terhadap risiko defisit anggaran dan keberlanjutan fiskal.

Sebagai gambaran, hingga akhir Oktober 2026, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) telah mencapai USD 93 per barel, jauh di atas asumsi APBN. Pemerintah juga menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi dari Rp 338 triliun menjadi Rp 500 triliun.

Menurut Ibrahim, kenaikan beban tersebut menjadi perhatian investor karena berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program pembangunan lainnya.

Editor: Kuswandi
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