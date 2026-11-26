JawaPos.com – Miley Cyrus resmi menikah dengan drummer band Lily, Maxx Morando, dalam sebuah upacara pernikahan yang digelar di Palm Springs, California.

Dilansir dari laman The New York Times pada Kamis (26/11), Diketahui bahwa acara berlangsung secara intim dengan dihadiri keluarga terdekat, termasuk ibu Miley, Tish Cyrus, ayahnya, Billy Ray Cyrus, serta saudara perempuannya, Noah Cyrus dan Brandi Cyrus, bersama sejumlah kerabat lainnya.

Dalam pernikahan tersebut, Miley mengenakan gaun sutra berlengan panjang rancangan Saint Laurent karya Anthony Vaccarello yang dipadukan dengan sepatu hak tinggi berbahan sutra, sementara Morando mengenakan jaket tuksedo berkancing tunggal dan celana senada dari rumah mode yang sama.

Foto-foto yang beredar memperlihatkan keduanya mengucapkan janji pernikahan di tepi kolam renang dengan latar lengkungan dekorasi bunga putih.

Sehari sebelum acara, pasangan tersebut juga menggelar makan malam gladi resik bersama keluarga dan orang-orang terdekat, dengan menu bertuliskan inisial M+M sebagai simbol nama mereka.

Pernikahan ini berlangsung sekitar setahun setelah keduanya bertunangan, yang dikonfirmasi PEOPLE pada 2 Desember 2025, setelah Miley terlihat mengenakan cincin berlian saat menghadiri pemutaran perdana Avatar: Fire and Ash di Los Angeles.

Morando sebelumnya mengungkapkan bahwa ia melamar Miley saat perjalanan ke Kyoto, Jepang, pada tahun sebelumnya, dengan memanfaatkan momen ketika keduanya berjalan di area taman hotel.