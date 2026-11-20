JawaPos.com - Kabar membanggakan datang dari artis Prilly Latuconsina. Ia resmi menyandang gelar Magister Ilmu Komunikasi setelah menyelesaikan pendidikan pascasarjana di LSPR Institute of Communication and Business.

Momen kelulusan tersebut terasa semakin istimewa ketika Prilly mendapat kesempatan untuk menyampaikan pidato dalam prosesi wisuda yang digelar pada Kamis (19/11). Bukan sekadar merayakan pencapaian akademiknya, ia justru menggunakan kesempatan itu untuk menyuarakan persoalan ketimpangan pendidikan di Indonesia.

Dalam pidatonya, Prilly membagikan pengalamannya ketika mengunjungi sebuah sekolah dasar (SD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) sekitar 2024. Pengalaman mengajar di sana meninggalkan kesan mendalam baginya, terutama setelah melihat langsung kondisi para siswa yang harus berjuang mendapatkan pendidikan yang layak.

Sekolah yang dikunjungi Prilly adalah SD Inpres Soeun di Desa Kuaite, NTT. Ia menggambarkan kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan. Mulai dari dinding yang rusak hingga atap yang belum mendapatkan perbaikan.

Namun, keterbatasan fasilitas tidak menghilangkan semangat para siswa untuk belajar. Prilly justru menemukan anak-anak yang memiliki kecerdasan, rasa ingin tahu tinggi, hingga mereka memiliki impian besar meski harus menghadapi berbagai keterbatasan.

"Beberapa di antaranya bahkan tidak beralas kaki, menempuh perjalanan berkilo-kilometer melalui jalur yang berbahaya," ungkap Prilly dalam pidatonya.

Ada satu pengalaman yang secara khusus membekas dalam ingatannya. Prilly menceritakan ada seorang murid laki-laki yang duduk di barisan paling depan dengan mengenakan kaus yang terlalu besar untuk ukuran tubuhnya.

Anak itu ternyata siswa yang belum mampu membeli sepatu dan seragam sekolah. Meski demikian, ia menunjukkan antusiasme luar biasa selama Prilly menyampaikan materi di hadapan para siswa.

Dari interaksi di kelas, Prilly menyadari bahwa bocah tersebut belum bisa membaca. Namun, keterbatasan itu sama sekali tidak mengurangi semangatnya untuk mengikuti proses belajar.

"Selama saya berbicara, matanya tak sekalipun lepas dari saya dan kertas yang saya bawa. Meski begitu, saya mendapati bahwa ia belum bisa membaca. Namun, kenyataan itu tidak menyurutkan semangatnya sedikit pun untuk tetap hadir dan menjadi murid yang penuh antusiasme," tutur Prilly Latuconsina.

Pengalaman tersebut membuat Prilly kembali melihat pendidikan dari sudut pandang yang lebih luas. Baginya, kesempatan untuk belajar seharusnya tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi, tempat tinggal, maupun latar belakang seseorang.

Ia pun mendedikasikan momen kelulusannya kepada anak-anak yang memiliki cita-cita besar, tetapi belum mendapatkan kesempatan untuk mewujudkannya.

"Saya ingin mendedikasikan perayaan hari ini bagi mereka yang memiliki impian sebesar impian kita, namun terhambat oleh kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, dan korupsi," kata Prilly.

"Bagi mereka yang tidak dapat mengejar impiannya karena harus memikirkan bagaimana cara bertahan hidup esok hari, atau bahkan berjuang sekadar untuk menghirup udara bersih," lanjutnya.

Prilly menegaskan bahwa pendidikan seharusnya dapat diakses oleh semua orang, bukan hanya mereka yang memiliki keberuntungan secara ekonomi dan sosial.

"Kita semua meyakini bahwa pendidikan seharusnya tidak menjadi hak istimewa bagi mereka yang beruntung saja, melainkan sebuah kesempatan yang terbuka bagi siapa pun," tegas Prilly Latuconsina.