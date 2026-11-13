Influencer Nabila Ishma Mendadak Minta Maaf, Ada Apa?

JawaPos.com - Influencer Nabila Ishma mendadak menyampaikan permintaan maaf melalui keterangan tertulis di akun Instagram pribadinya. Pernyataan tersebut muncul setelah pendapat atau opini yang pernah disampaikannya di media sosial menuai perbincangan dan kritikan dari warganet.

Dalam keterangan tertulisnya, Nabila Ishma mengakui bahwa dirinya mungkin melakukan kesalahan dalam menyampaikan pendapat. Ia juga menyadari bahwa kritikan yang memiliki niatan baik tetap bisa menimbulkan dampak negatif apabila disampaikan dengan cara yang kurang tepat.

Permintaan maaf itu sekaligus menjadi bentuk introspeksi Nabila Ishma setelah melihat pembahasan mengenai pernyataannya berkembang ke berbagai persoalan di luar konteks awal yang hendak dia sampaikan.

"Saya selalu diajarkan untuk menjadi seseorang yang kritis dalam melihat permasalahan sosial dan berani menyampaikan pendapat. Namun, saya menyadari bahwa dalam prosesnya, ada kemungkinan saya melakukan kesalahan," tulis Nabila.

Ia kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang merasa dirugikan atau merasa tersinggung oleh ucapan dan sikapnya.

Nabila Ishma tidak secara spesifik menyebutkan kritikan apa atau siapa pihak yang menjadi objek kritikannya sehingga dia harus mengeluarkan klarifikasi sekaligus minta maaf.

Kendati demikian, kritikan yang dimaksud diyakini netizen berkaitan dengan komentarnya terhadap Raffi Ahmad terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal anggaran influencer yang angkanya mencapai Rp14,6 miliar.

Kritik tersebut sebelumnya disampaikan Nabila Ishma ketika menanggapi besarnya anggaran pemerintah untuk membayar jasa influencer. Ia membandingkan nilai kerja sama pihak RANS dengan pengalaman pribadinya ketika diundang menjadi pembicara dalam kegiatan kementerian.

Nabila mengaku pernah diminta menjadi pembicara karena keahlian dan latar belakang pendidikannya. Untuk memenuhi undangan tersebut, ia bahkan harus menyiapkan materi presentasi berdasarkan riset selama beberapa hari.

Namun, menurut pengalamannya, honor yang diterima tidak sebanding dengan persiapan dan kontribusi yang diberikan. Bahkan, Nabila Ishma menyebut hanya mendapatkan biaya transportasi karena keterbatasan anggaran kegiatan.

Kondisi itu kemudian membuat Nabila mempertanyakan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk jasa influencer.

"Aku diundang jadi pembicara sama kementerian sesuai expertise dan latar belakang pendidikan, bikin PPT hasil research berhari-hari, diminta ikut promosiin acara gratis, dibayarnya cuma bisa sesuai SBM kadang cuma transport doang karena enggak ada anggaran," tulis Nabila dalam kritiknya.

Ia pun menyindir besarnya anggaran untuk influencer lewat RANS yang menurutnya berbanding terbalik dengan penghargaan terhadap orang-orang yang memiliki keahlian dan memberikan kontribusi secara langsung.

"Pantas nggak ada, anggarannya habis buat bayar dia. Sedangkan kita yang benar-benar berdedikasi dan kasih dampak dibayar seadanya," lanjutnya.

ICW Ungkap Anggaran Influencer Rp14,69 Miliar ICW sebelumnya mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa influencer dengan nilai keseluruhan mencapai Rp14,69 miliar.

Temuan itu berasal dari penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari delapan paket tersebut, lima di antaranya berasal dari Kemendikbudristek pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.

Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025 hingga 2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar.

Pengadaan tersebut mencakup publikasi melalui kanal YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad-Nagita Slavina, hingga jasa kehadiran Raffi dalam sejumlah acara.

ICW menyoroti transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer. Organisasi antikorupsi itu juga mempertanyakan spesifikasi pengadaan yang mencantumkan akun media sosial tertentu karena dinilai dapat membatasi persaingan penyedia jasa.

Di sisi lain, RANS telah memberikan penjelasan mengenai kerja sama tersebut. Perusahaan milik Raffi Ahmad itu membenarkan nilai kontrak sekitar Rp14,69 miliar dan menyatakan anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk penayangan konten, tetapi juga mencakup produksi, perjalanan, logistik, kehadiran dalam acara, serta berbagai aktivitas promosi.

RANS juga menyebut keseluruhan kampanye menghasilkan lebih dari 150 output pekerjaan dengan total penayangan lebih dari 52,6 juta kali. RANS merasa nilai kontrak tersebut wajar mengingat sesuai dengan tarif profesional ketika menerima job dari pihak lain.

Kendati demikian, hingga permintaan maafnya disampaikan, Nabila Ishma belum menjelaskan apakah kritik terhadap anggaran influencer tersebut memang menjadi alasan dirinya harus meminta maaf atau terkait pendapatnya yang lain.

Dalam pernyataan tertulisnya, ia justru menekankan pentingnya menyampaikan kritik dengan mempertimbangkan data, konteks, dan cara penyampaian.

Nabila Ishma juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan kritik dan mengingatkannya. Ia pun berjanji menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran agar lebih bertanggung jawab ketika menyampaikan opini di ruang publik.