Klarifikasi Lengkap RANS Terkait Kerja Sama Senilai Rp14,69 Miliar dengan 2 Kementerian

JawaPos.com - RANS akhirnya angkat bicara menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer oleh 2 kementerian yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad tersebut. Sorotan publik muncul setelah nilai kerja sama RANS dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai hampir Rp14,7 miliar.

Melalui pernyataan resminya, PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk menegaskan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah telah dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RANS juga menegaskan menghargai perhatian, masukan, dan pengawasan masyarakat terhadap aktivitas bisnis perusahaan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah.

Dalam klarifikasinya, RANS menyebut proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel, termasuk melalui platform Inaproc.id maupun e-catalogue.com yang dapat diakses secara terbuka oleh publik.

Perusahaan mengaku selalu memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditentukan oleh masing-masing instansi pemerintah dalam setiap proses pengadaan.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah total nilai kerja sama RANS dengan dua kementerian yang nilainya mencapai Rp14,6 miliar.

Dari jumlah tersebut, kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang kini menjadi Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), tercatat sebesar Rp3, 9 miliar

Sementara itu, tiga kampanye bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki nilai total Rp10.796.955.000.