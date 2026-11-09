Raisya Bawazier Lega Setelah Bercerai dari Muhammad Zidan

Aktris Raisya Bawazier. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Aktris Raisya Bawazier merasa lega setelah majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan suaminya, Muhammad Zidan. Putusan tersebut dijatuhkan pada 6 November 2026 melalui e-court.
"Lega ya, senang. Alhamdulillah," ujar Raisya Bawazier saat ditemui di bilangan Senayan, Jakarta.
Di usianya yang baru menginjak 25 tahun, Raisya harus menerima kenyataan bahwa rumah tangga yang dibangunnya bersama Zidan berakhir. Kendati demikian, Raisya tidak mau larut dalam kesedihan. Ia justru mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya setelah majelis hakim menjatuhkan putusan cerai.
Ia pun berharap proses perpisahannya bersama Muhammad Zidan tidak kembali menemui hambatan. Pasalnya, meski permohonan cerai talak telah dikabulkan, masih ada tahapan hukum yang harus dilalui sebelum perceraian benar-benar tuntas.
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Misalnya, keharusan Zidan untuk membayarkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada Raisya Bawazier. Selain itu, Zidan juga harus membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim agar ikatan pernikahannya dengan Raisya Bawazier benar-benar terputus.
"Semoga semuanya berjalan lancar dan segera selesai," ungkap Raisya Bawazier lebih lanjut.
Di tengah kabar perpisahannya, Raisya mengaku berusaha menjaga privasi kehidupan rumah tangga yang pernah dijalaninya bersama Zidan. Ia tidak ingin persoalan pribadinya menjadi konsumsi publik, dengan membicarakan hal-hal yang terjadi selama masih berstatus sebagai suami istri.
Ketika ditanya apakah sempat mengalami tekanan selama menjalani pernikahan, Raisya memilih tidak memberikan penjelasan secara terperinci.
"Kalau untuk selama masa pernikahan aku nggak mau umbar," elaknya.
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